Siegerluftballon fliegt von Bad Waldsee fast bis nach München

Luftballone legen weiten Weg zurück: Am Tag der offenen Tür der neuen Bad Waldseer Grundschule auf dem Döchtbühl im Oktober gab es auch die Möglichkeit für die Besucherkinder, an einem Luftballonwettwerb teilzunehmen. Nun wurde endlich die spannende Frage gelöst, wessen Luftballon am weitesten geflogen war. Von über 150 Karten waren insgesamt 41 ausgefüllt und zurückgeschickt worden. Die längste Strecke legte der Ballon von Nick Deiber zurück. Sein Ballon war etwa 150 Kilometer weit gekommen, wie die Finderin aus Schweitenkirchen bei München mitteilte. Auf Platz 2 und 3 kamen Clara Rundel und Jonas Cromer. Claras Ballon flog nach Weichs, das ist etwa 130 Kilometer entfernt, und die Postkarte von Jonas landete in Schwabhausen in 120 Kilometern Entfernung. Anhand der Karten konnte man gut verfolgen, welchen Weg die Ballone geflogen sind. Die am nahesten bei uns gefundenen Karten schickte Markus Schmid aus Osterhofen zurück, der gleich zwei in seinem Rapsfeld entdeckte. Die drei Gewinner erhalten Buchpreise von der Döchtbühlschule.