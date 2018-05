Siebtklässler schnuppern Theaterluft

„So ein Theater!“ hat es jüngst für die Klasse 7b der Döchtbühlschule in Bad Waldsee geheißen. Statt regulärem Unterricht stand für die Schüler eine Woche lang ein theaterpädagogische Projekt auf dem Stundenplan; für die Siebtklässler eine Möglichkeit, einmal richtig Theaterluft zu schnuppern, schreibt die Schule in einer Pressemitteilung.

Die Klasse 7b von Klassenlehrerin Jennifer Ruf mit ihren 18 Schülern, darunter Kinder aus Syrien, Rumänien, Kroatien und Russland probten mehrere Tage, um beim internationalen Theaterfestival „Theatertage am See“ in Friedrichshafen auftreten zu können. Nach einem bestehenden Konzept von Daniela Burkhardt mit dem Titel „Fremde Heimat“ entstand ein interaktives Theater für alle, die hier leben wollen und alle, die hier schon zuhause sind. Das Theaterprojekt habe Kindern aus der internationalen Vorbereitungsklasse eine Plattform bieten wollen, ihre Geschichte zu erzählen und sich selbst auszudrücken, teilt die Schule weiter mit.

Über verschiedene Vertrauens- und Sensibilisierungsübungen, Wahrnehmungs-, Entspannungs- und Konzentrationsaufgaben, Partner-Gruppenspiele, Rhythmik und Koordination sowie die Arbeit an Körper, Stimme und emotionaler Ausdruckskraft lernten die Spieler, sich in unterschiedliche Rollen zu begeben. Außerdem entwickelten die Spieler mit ihren Erfahrungen das Theaterstück, das aus einer vorgegebene Geschichte in fünf Akten entstand. Das Stück handelt von einem Mädchen, das aus der Heimat fliehen muss, in einem anderen Land ankommt und dort herzlich aufgenommen wird. Nach mehreren Generalproben trat die Gruppe vor mehr als 200 Besuchern auf.

Ziel des Projektes sei es gewesen, das Theater näher kennenzulernen, ein Stück aufzuführen und natürlich als Klasse enger zusammenzuwachsen. „Das alles haben wir auf jeden Fall erreicht“, wird Klassenlehrerin Ruf in der Pressemitteilung zitiert. Die Theatertage wurden finanziell vom Verein „Theatertage am See“ sowie dem Förderverein der Döchtbühlschule unterstützt. Das Stück wird beim Schulfest nochmals aufgeführt.