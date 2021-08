Sie dürfen wieder fahren

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Rad- und Motorsportverein Bad Schussenried e.V. veranstaltete zusammen mit dem Zweirad Center in Bad Waldsee die 3. Etappe des Interstuhl Cup 2021. Es ist die größte Radrennserie für Amateur-Radsportler im süddeutschen Raum mit insgesamt 13 Etappen in verschiedenen Orten. Für die gesamte Serie sind über 400 Starterinnen und Starter gemeldet, in Bad Waldsee waren rund 160 davon am Start.

Leider war das Wetter in Bad Waldsee sehr durchwachsen, und immer wieder regnete es, und es war zeitweise auch kühl. Insgesamt sieben Rennen, beginnend bei den Schülerklassen ab U11 bis hin zur Elite standen auf dem Programm. Auf dem Rundkurs waren je nach Leistungsklasse 10 bis 70 Runden zu fahren. Der Rundkurs im Gewerbegebiet Wasserstall ist einfach ideal, schon von der Straßenbeschaffenheit her. An dieser Stelle gilt ein großer Dank für die Unterstützung der Stadt Bad Waldsee, dem Baubetriebshof, der Polizei, der Feuerwehr und dem DRK sowie den Sponsoren. Nicht zu vergessen, auch den Anliegern an der Strecke sei gedankt für das Verständnis wegen der Absperrung der Strecke. Obwohl sich die Zuschauerzahl in Grenzen hielt, was wohl dem Wetter geschuldet war, herrschte heitere Stimmung. Es war eine große Wiedersehensfreude und einfach bei den Aktiven der Spaß, wieder fahren zu dürfen. Einige der Fahrerinnen und Fahrer hatten teilweise doch eine weite Anfahrt auf sich genommen. Vor allem schon bei den ersten Rennen waren es die Kinder, die in die Pedale traten. Je nach Leistungsklasse waren zwischen zehn Runden beim Nachwuchs bis zu 70 Runden bei der Elite zu fahren. Eine Runde ist 1130 Meter lang. Trotz des zeitweiligen Regens wurden Durchschnittsgeschwindigkeiten um bis zu 45 km/h gefahren. In Wertungsrunden sogar 50 km/h. Zum Glück gab es keine Unfälle.

Die Organisatoren des Interstuhl Cups und auch die Fahrerinnen und Fahrer sowie die Betreuer und Zuschauer äußerten spontan den Wunsch, im nächsten Jahr wieder mit einer Etappe nach Bad Waldsee zu kommen. Dankeswerterweise war RegioTV mit der Kamera vor Ort. Einen Filmbeitrag über das Rennen gibt es im Internet unter dem Link:

www.regio-tv.de/mediathek/video/interstuhl-cup-in-bad-waldsee/.