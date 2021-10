Sichere Stadt: Anzahl der Straftaten nimmt laut Polizei in Bad Waldsee weiter ab

Zur Person: Andreas Korn ist 43 Jahre alt und wohnt in Hittisweiler. Am 1. Januar 2021 fing er in Bad Waldsee als stellvertretender Polizeipostenleiter an. Vor einiger Zeit wurde er zum Postenleiter ernannt. Er folgte auf Bernd Berger, der viele Jahre lang sein Vorgänger war. Berger war insgesamt 27 Jahre in Bad Waldsee im Dienst.