Ganz im Zeichen der Sicherheit steht auch in diesem Jahr die Fahrradaktion der Stadt „Bad Waldsee radelt … sicher“. Sie startet am Energie- und Mobilitätstag am Samstag, 27. April, und dauert bis 30. September, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Mit der Aktion möchte die Stadt Bad Waldsee Bürger, Berufspendler und Gäste zum Radfahren motivieren. Denn jeder Kilometer, der mit dem Rad statt mit dem Auto zurückgelegt wird, spart rund 200 Gramm CO ein. Außerdem ist diese Art der Mobilität mit weniger Lärm, weniger Abgasen und mehr Lebensqualität verbunden. Mitmachen kann jeder, der radelt. Ob mit zwei, drei oder vier Rädern, nur an einem Tag oder an allen Aktionstagen.

Die Teilnehmer erhalten wieder eine Postkarte, in die man die gefahrenen Kilometer eintragen kann. Am Ende der Aktion gibt man die Karte bei der Stadt oder den Ortschaftsverwaltungen ab. Alle ausgefüllten Karten, pro Person kann nur eine einzige abgegeben werden, die bis zum 15. Oktober eingegangen sind, werden in die große Verlosungsaktion einbezogen. Dann wird auch das Gesamtergebnis der geradelten Kilometer aller Teilnehmer sowie die Menge an CO- Einsparung veröffentlicht.

Neu ist in diesem Jahr, dass man nicht nur als Einzelperson, sondern zugleich als Teil eines Teams mitmachen kann. Egal ob Familie, Freunde, Vereine, Schulklassen oder Firma – einfach Teamname kreieren und auf der Karte notieren. Die Teams nehmen dann zusätzlich an der Teamverlosung teil.

Hauptpreis ist ein hochwertiges „Hardtrail Mountainbike“ der Marke Conway MS 927 im Wert von 999,95 Euro, das von der Volksbank Allgäu-Oberschwaben in Kooperation mit „Gölz-Räder“ gesponsert. Weitere Preise sind zweimal ein Jahres-Abo für den Citybus im Wert von 150 Euro, ein Fahrrad-Sicherheitspaket im Wert von rund 150 Euro, gesponsert von den „Fahrradprofis“, ein hochwertiger Fahrradhelm, gesponsert von „Respect Sport & Rad“, sieben Sicherheitschecks bei „Gölz-Räder“, zehn Sicherheitschecks bei „Respect Sport & Rad“ sowie 25 Eintrittskarten für einen Tag in der Sauna- und Wellnessanlage der Waldsee-Therme.