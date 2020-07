Sexuelle Nötigung: Angeklagter kassiert Geldstrafe

Eigentlich war es im September 2019 ein ganz schöner Abend zu dritt. Man verabredete sich zu einem Besuch in einem Tanz- und Nachtclub in Bad Waldsee. In den frühen Morgenstunden wollte das Pärchen nicht mehr nach Hause fahren. So hat dann der gemeinsame Freund seine kleine Wohnung den Beiden zum Schlafen angeboten. Aber zuvor gab es noch reichlich Bier und Wodka. Zu viel für die damals 22-jährige junge Frau, sie musste sich mehrmals erbrechen. Doch nach dem Duschen war sie wieder einigermaßen fit. Was sich dann ereignete, war Gegenstand einer Anklage wegen versuchter sexueller Nötigung beim Amtsgericht Bad Waldsee.

Für den angeklagten Mann, Jahrgang 1991, musste mangels Kenntnis der deutschen Sprache eine Dolmetscherin agieren. Nach seinen Angaben kann auch in seiner Heimatsprache weder lesen noch schreiben. Nach diversen Beschäftigungen lebt er im Moment von Arbeitslosengeld II. Gar nicht einig war er mit der Anklageschrift von Oberstaatsanwalt Karl-Josef Diehl. Dieser hielt ihm vor, nachdem sich alle drei Personen schlafen gelegt hatten, sich in sexueller Absicht der Frau zugewandt zu haben. Dabei war das Schlafquartier eigentlich klar geregelt. Während er als Wohnungsmieter es sich im Bett gemütlich machte, durfte das junge Pärchen dicht daneben auf einer Matratze den Schlafplatz einnehmen.

Frühmorgens zur Polizei

Nach einem Protokoll der beteiligten Frau – sie war als Zeugin geladen, ist aber nicht beim Gericht erschienen –schreckte sie auf, als der eigentlich im Bett liegende Mann über ihren Füßen lag und sie an den Beinen streichelte. Dabei bemerkte sie, dass ihr Slip bis zu den Knien herunter gezogen war. Auch erkannte sie, dass dieser aufdringliche Mann ihr seinen nackten Unterkörper zeigte. Als jetzt auch noch der Freund erwachte, ging alles ganz schnell. Er befreite sein Mädchen von dem Mann. Dieser stellte sich jetzt in dieser Position tief schlafend. Schnurstracks eilte das Pärchen frühmorgens um sechs Uhr zur Polizeiwache.

Hier trafen die Polizisten eine völlig aufgelöste Frau, welche „Hilfe, Hilfe“ rief. Im Zeugenstand erklärte der Beamte, dass die Aussagen der nächtlichen Besucher eigentlich glaubhaft klangen. Im Krankenwagen nach Ravensburg zur Oberschwabenklinik gefahren, konnte der untersuchende Arzt bei der Frau weder Verletzungen noch einen versuchten Geschlechtsverkehr erkennen. Ein Alkoholtest ergab bei der Frau noch 0,8 Promille Blutalkohol.

Einige Widersprüche

Bei der parallel dazu erfolgten Tatermittlung musste der stark alkoholisierte Mann fixiert werden. Auf die Vorhaltung der Polizei, eine versuchte Vergewaltigung begangen zu haben, kam seine Antwort: „Wenn ich das wollte, ginge ich doch viel lieber in einen Puff.“ Doch dann verlas Amtsgerichtsdirektor Feurle ein Protokoll mit dem Inhalt, dass der Angeklagte sich nach der Tat an das befreundete junge Paar wandte. Dabei bot er ihnen Geld, damit die erfolgte Anzeige zurückgenommen werden sollte.

Da sich im Zentralregister keinerlei Einträge des Angeklagten befinden und im Prozessverlauf sich doch auch einige Widersprüche auftaten, forderte Verteidiger Richard Glaubach von einer Haftstrafe abzusehen. Einvernehmlich mit der Staatsanwaltschaft verhängte Feurle wegen dem Tatbestand der versuchten sexuellen Nötigung eine Geldstrafe von 1000 Euro sowie die Übernahme der Kosten des Verfahrens. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.