Sensationell

Die Damen 30 mussten am Sonntag, den 25. Juli zum letzten Spiel der Saison beim TC Bühl / Tübingen antreten. Nachdem die Damen die bisherigen Spiele allesamt gewonnen haben, musste ein Sieg her, um den begehrten Titel zu erringen.

Die erste Runde mit souveränen Siegen von Jessica Tagliaferri (6:3 6:1), Sonia Strongone und Simone Kibele (6:0 6:0) ging 3:0 an die Damen des TC Bad Waldsee. In der zweiten Runde musste Sonja Kohnle ihrer Gegnerin den Vortritt lassen. Nadine Hügel und Carmen Rost mussten sich nach zweifacher Regenpause durch den Match-Tie-Break kämpfen und konnten die Punkte nach Waldsee holen. Somit war nach den Einzeln bereits klar, dass der so ersehnte Titel eingefahren wurde. Mit ganz anderen als gewohnten Doppelpaarungen ging es mit viel Spaß und Enthusiasmus auf den Platz. Nach klaren Siegen von Kibele/Strongone und Hügel/Schwabe konnte auch das Einserdoppel mit Tagliaferri/Rost noch nach fast verloren geglaubtem Match mit Satzrückstand und 0:3 das Ruder herumreißen und im Match-Tie-Break auch den achten Punkt noch nach Waldsee holen.

Die Damen 30 haben nun die dritte Meisterschaft hintereinander erlangt und sind verdient württembergischer Meister geworden. Im nächsten Jahr dürfen Sie daher in der Regionalliga Südwest ihr Können unter Beweis stellen.

Im letzten Spiel der Saison erkämpfte sich die Herren 40 Mannschaft des TC Bad Waldsee eine achtbare 4:5 Niederlage gegen den Württembergischen Meister der diesjährigen Saison TA SV Böblingen. Nach Siegen von Sven Leuzinger und Thorsten Lehmann stand es 2:4 nach den Einzeln, wobei in den anschließenden Doppeln das Doppel 3 Geiger/Dehli den Böblingern klar unterlegen war. Die Mannschaft blickt auf eine spannende und erfolgreiche Saison zurück, was die sehr knappen Ergebnisse zeigen: TC Rommelshausen 4:5; TC Ruit 5:4; TC Weissenhof 5:4; SPG Baiersbr./Klosterreich. 4:5; TA SV Böblingen 4:5.

Auch das letzte Auswärtsspiel beim TC Hohentengen gewannen die Herren 1 des TC Bad Waldsee mit 6:3. Es spielten Jakub Belan, Gabriel Schwarz, Manuel Schwarz, Tobias Geiger, Sebastian und Rainer Eisele. Wegen krankheits- und verletzungsbedingten Ausfällen wurde die Mannschaft durch Rainer Eisele verstärkt. Nach den Einzeln war die Partie bereits entschieden mit 5:1 für den TC Bad Waldsee. Die Doppel mussten abgebrochen werden, aufgrund von Starkregen.

Im letzten Spiel der Saison kommt es am 19. September zum mit Spannung erwarteten Derby gegen den TC99 Bergatreute.