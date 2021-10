Seniorin verwechselt Gas und Bremse

Eine 82-Jährige hat am Mittwoch gegen 12.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Friedhofstraße an ihrem VW offensichtlich das Gaspedal mit der Bremse verwechselt.

Wie die Polizei berichtet, prallte die Seniorin in der Folge mit ihrem Fahrzeug zunächst gegen einen geparkten Wagen, bevor sie mit ihrem VW in einer abfallenden Böschung landete. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Waldsee musste den Pkw aus dem Gebüsch ziehen.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 6000 Euro, Personen wurden nicht verletzt.