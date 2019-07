Seniorenfahrt nach Bad Wurzach

Die Stadt Bad Waldsee lädt zu ihrer diesjährigen Seniorenfahrt am 26. September zu einem Ausflug nach Bad Wurzach. Die Teilnehmer können dabei wählen, ob sie lieber an einer Fahrt mit der Torfbahn mit anschließendem Besuch im Torfmuseum, an einer Führung auf dem Torflehrpfad, an der multimedialen Erlebnisausstellung „Moor Extrem“ oder an einer Führung in der Schaukäserei Gospoldshofen und einem Besuch des Käsereismuseums teilnehmen möchten.

Fahrt mit der Torfbahn

Bei einer gemütlichen Fahrt mit der Torfbahn können die Teilnehmer die interessante Geschichte und die Tradition des Torfabbaus in oberschwäbischen Mooren erleben und erfahren zudem reichlich Wissenswertes rund um den Lebensraum Moor. Die Fahrt dauert etwa 50 Minuten.

Anschließend besteht die Möglichkeit, das Oberschwäbische Torfmuseum eigenständig zu erkunden, das die Spuren des Torfabbaus am Beispiel des Wurzacher Rieds dokumentiert.

Auf dem Torflehrpfad

Die etwa eineinhalbstündige Führung über den Torflehrpfad „Auf den Spuren der Torfstecher“ lädt dazu ein, die Spuren von alten Torfwerken, Torfstichen und Gräbern zu erkunden. Der eineinhalb Kilometer lange, erholsame und erkenntnisreiche Spaziergang beinhaltet elf Informationstafeln, kombiniert mit einer erstklassig geführten Tour.

Ausstellung „Moor Extrem“

In der multimedialen Erlebnisausstellung „Moor Extrem“ im Bad Wurzacher Naturschutzzentrum kann die faszinierende und geheimnisvolle Welt der Moore und die Besonderheiten des Wurzacher Rieds entdeckt werden. In insgesamt neun Themenbereichen können die Besucher biologische und naturwissenschaftliche Phänomene interaktiv entdecken und die Welt der Moore auf einzigartige Weise mit allen Sinnen erleben. Die Erlebnisbereiche können mit Kopfhörern selbständig erkundet werden.

Ganz in direkter Nähe zur Ausstellung befinden sich zudem die Stadtpfarrkirche Sankt Verena, das Barocktreppenhaus des Wurzacher Schlosses oder auch Maria Rosengarten - die auf eigene Faust erkundet werden können oder man lässt sich in einem der Cafés verwöhnen.

Schaukäserei Gospoldshofen

In der Schaukäserei Vogler in Gospoldshofen besteht die Gelegenheit, dem Käsemeister über die Schulter zu schauen und zudem Käsereiluft zu schnuppern. Die Besucher werden zudem in die Geheimnisse des Käsens eingeweiht und können den Weg von der Rohmilch bis zum fertigen Käse verfolgen. Anschließend besteht die Möglichkeit, das Käsereimuseum selbständig zu besichtigen. Im Anschluss an den Ausflug lädt die Stadt Bad Waldsee alle Teilnehmer zum gemütlichen Beisammensein mit Bewirtung durch die städtischen Mitarbeiter in die Durlesbachhalle nach Reute ein. Angesprochen sind alle Senioren der Stadt Bad Waldsee ab Jahrgang 1954 und älter.

Da die Teilnehmerzahlen bei den einzelnen Programmpunkten jeweils begrenzt sind ist es wichtig, dass sich die Teilnehmer bei der Anmeldung bereits für eines der vier verschiedenen Programme entscheiden. Anmeldungen nehmen ab sofort die Ortschaftsverwaltungen und das Bürgerbüro der Stadt Bad Waldsee entgegen. Anmeldungen sind bis einschließlich Freitag, 6. September möglich. Die Stadt bittet um Verständnis, wenn verspätete Anmeldungen nicht mehr berücksichtigt werden können.

Die Teilnehmer erhalten mit der Anmeldung ein farblich gekennzeichnetes Anmeldekärtchen. Dieses Anmeldekärtchen muss zur Fahrt mitgebracht werden, ansonsten ist keine Teilnahme möglich. Die Abfahrt am Bleiche-Parkplatz ist um 13 Uhr. Die Abfahrtzeiten der Busse werden kurz vor der Fahrt im Amtsblatt sowie in der Tagespresse bekannt gegeben.