Senioren zeigen, wie junggeblieben sie sind

Bunt und fröhlich ist es bei der Seniorenfasnet im katholischen Gemeindehaus zugegangen. Mit einfallsreichen und kurzweiligen Programmpunkten haben es die Mitwirkenden verstanden, die rund 200 Senioren zu unterhalten. Die rüstigen Rentner haben dabei bewiesen, wie junggeblieben sie sind.

Viel zu lachen gab es bei der Veranstaltung des offenen Seniorentreffs der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde auch in diesem Jahr. In guter Tradition eröffneten Eva und Udo Meier-Böhme den geselligen Nachmittag musikalisch und schon wurde geschunkelt und geklatscht. Clown Lydia brachte die närrische Fröhlichkeit in gewohnter Manier und sehr sportlich zum Besten. Vergnügt, singend, reimend und - passend zum Fasnetsmotto - mit französischem Zungenschlag hieß Moderatorin Ursula Hirsch die verkleideten Gäste Willkommen, ehe sie die Bühne für die Fasnets-Redner, -Schauspieler und -Sänger frei gab.

Viktoria Ullrich zeigte charmant die Unterschiede zwischen Frankreich und Deutschland auf und kam zum Fazit: „Ich bleibe lieber in Schwaben, auch weil wir hier Fasnet haben. AHA.“ Über die Krone der Schöpfung sprach Franz Menig und weckte dadurch reges Interesse im Publikum. Sein Lobgedicht auf den Mann ließ die Frauen schmunzeln und die Männer eifrig mit dem Kopf nicken. „Der Mann zeigt Rückgrat, an dem ist was dran“, erläuterte Hörmann heiter und weiter: „Schaut ihn euch an, die Krone der Schöpfung, den herrlichen Mann.“

Madame Lydia Ettenhofer zeigte die Vorteile einer langen Ausfahrt mit einem Kreuzfahrtschiff auf und rechnete vor: „Das Altersheim kostet am Tag 120 Euro, eine Kreuzfahrt pro Tag 90 Euro. Da bleiben also 30 Euro übrig.“ Schallendes Gelächter erfüllte den Saal.

Zwischen den Programmpunkten und während den Karaoke-Einlagen (Ernst Wiest gab dabei den Rosenkavalier) sangen die Senioren textsicher bekannte Schlager mit. Für gute Stimmung sorgte auch der reimende Alfred Maucher von der Stadt. Udo Meier-Böhme sprang kurzerhand für die kränkelnde Charlotte Moser ein und fühlte sich mit einem Strohhut auf dem Kopf in seine Büttenredner-Rolle ein. Mosers mit spitzer Feder geschriebene Fasnetsgedanken trug er launig vor.

Beim „Charmanten Varieté“ zeigten die reifen Tänzerinnen Taktgefühl und Bewegungskunst. Lautstarke Zugabe-Rufe schallten den Seniorinnen entgegen und so ließen sie ihrer Darbietung eine kurze Fortsetzung folgen. Zum Abschluss präsentierten einige Ehrenamtliche der kirchlichen Kleiderstube bei ihrer Modenschau Ware der Sozialeinrichtung.