Senior in Bad Waldsee beim Geldwechseln bestohlen

Opfer eines sogenannten Wechselfallenschwindels ist am Dienstag gegen 10 Uhr ein 81 Jahre alter Mann in der Dreikönigsgasse gegenüber dem Parkplatz „Grabenmühle“ in Bad Waldsee geworden. Das berichtet die Polizei.

Der Senior wurde von einem Unbekannten gebeten, ihm Geld zu wechseln. Als der 81-Jährige seine Geldbörse öffnete, griff der Täter nach dem darin befindlichen Scheingeld im Wert von über 1000 Euro und rannte in Richtung Bleicheparkplatz davon.

Der Dieb wird als etwa 1,70 Meter groß, 40 Jahre alt und schlank beschrieben. Er soll ein rundes Gesicht und kurze glatte Haare gehabt haben sowie eine dunkelblaue Jacke und eine schwarze Hose getragen haben. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Bad Waldsee unter Telefon 07524 / 404 30 zu kontaktieren.