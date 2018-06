Seminar zum Thema Gesundheit und Pflege

Der Deutsche Landfrauenverband bietet mit dem Landfrauenverband Württemberg-Hohenzollern am 27. und 28. Oktober ein Seminar zum Thema „Gesundheitsversorgung heute und in Zukunft“ in der Schwäbische Bauernschule an. Verschiedene Referenten halten dazu Vorträge, unter anderem spricht Manfred Lucha, Minister für Integration und Soziales. Anmeldeschluss ist Freitag, 14. Oktober. Die Teilnahme inklusive Seminarunterlagen, Unterkunft und Verpflegung kostet für beide Tage 140 Euro, ermäßigt 105 Euro für Mitglieder des Landfrauenverbandes. Für einen Tag ohne Übernachtung zahlen die Teilnehmer 80 Euro, ermäßigt 60 Euro.

Weitere Infos und Anmeldung unter www.landfrauenverband-wh.de oder bei Sigrid Römer-Pfeiffer unter Telefon 0751/360762 oder per E-Mail an

roemer-pfeiffer@lbv-bw.de