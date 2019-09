Seminar: Veränderungen auf dem Hof souverän gestalten

Das Bildungs- und Sozialwerk der Landfrauen bietet am Montag, 28. Oktober, ein Seminar für junge Landfrauen und Bäuerinnen an. Mit dem Thema „Veränderungen auf dem Hof souverän gestalten“ spreche das Seminar genau die Themen an, die junge Bäuerinnen bewegen, schreiben die Veranstalter: Landwirtschaft bedeutet meist Arbeit und Familie mit zwei Generationen unter einem Dach oder eng nebeneinander. Das gute Gestalten des Zusammenlebens von Jung und Alt ist eine schwierige Aufgabe, genau wie die Bewältigung der wirtschaftlichen Herausforderungen in der Landwirtschaft.

Das Seminar findet von 9.30 Uhr bis 17 Uhr an der Schwäbischen Bauernschule Bad Waldsee in der Frauenbergstraße 15 in Bad Waldsee statt. Die Teilnahmegebühr, inklusive zahlreicher Seminarunterlagen, beträgt 90 Euro beziehungsweise 70 Euro für Mitglieder des Landfrauenverbandes. Anmeldeschluss ist Montag, der 30. September.