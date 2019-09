Der Landfrauenverband Württemberg-Hohenzollern bietet am Montag, 28. Oktober, von 9.30 bis 17 Uhr in der Schwäbischen Bauernschule Bad Waldsee, Frauenbergstraße 15, ein Seminar für junge Landfrauen und Bäuerinnen an. Mit dem Thema „Veränderungen auf dem Hof souverän gestalten“ spricht das Seminar laut Mitteilung genau die Themen an, die junge Bäuerinnen bewegen.

Referentin Ursula Hiller, Kundenbetreuerin der Deutschen Kreditbank AG, informiert am Vormittag über erfolgreiche Bankgespräche, Sicherheiten, Rating, Finanzierungsmöglichkeiten und Kreditvergabe sowie Haftungsfragen. Am Nachmittag geht es um das gemeinsame Leben und Arbeiten im Familienverband mit zwei Generationen. Viele Vorteile und Chancen, aber auch Herausforderungen lägen darin, wenn Jung und Alt gemeinsam auf dem Hof leben, heißt es. Andreas Frost, langjähriger Mediator und Rechtsanwalt, gibt Tipps, wie das erfolgreiche Zusammenleben miteinander auf dem Betrieb gelingt.

Die Teilnahme inklusive Unterlagen kostet 90 Euro, ermäßigt 70 Euro. Anmeldung und Infos online unter www.landfrauenverband-wh.de, Telefon 0751 / 360760 oder per E-Mail an landfrauenverband-wh@lbv-bw.de. Anmeldeschluss: 30. September.