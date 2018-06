Mit einem festlichen Gottesdienst ist in Reute am Dienstagabend das 250-jährige Bestehen der Seligsprechung der Guten Beth gefeiert worden. Gläubige aus der Seelsorgeeinheit Bad Waldsee, die Schwestern des Klosters Reute sowie Gäste aus Nah und Fern erinnerten sich an diesem Tag an die Seligsprechung der Guten Beth am 16. Juli 1766 durch Papst Clemens XIII.

Wie in einer Pressemeldung mitgeteilt wird, gestaltete Pfarrer Stefan Werner mit einem buntgemischten Team aus dem Kloster und der Seelsorgeeinheit anlässlich des Jubiläums einen lebendigen und feierlichen Gottesdienst. Eröffnet wurde der Gottesdienst mit dem Verlesen des „Konstanzer Dekretes über die Kanonisation (Seligsprechung) der Seligen Elisabeth Achler – Ordensfrau des dritten Ordens des Heiligen Franziskus“. Seit vielen Jahrhunderten als Selige Oberschwabens verehrt, sei die Gute Beth von Reute bis heute für zahlreiche Gläubige ein wichtiger Ort, die eigenen oder anvertraute Sorgen und Nöte, Freuden und Fragen vor Gott zu bringen. Stellvertretend für viele Pilger haben im Gottesdienst vier Menschen aus der Seelsorgeeinheit Bad Waldsee persönlich Zeugnis abgelegt, von der noch heute großen Bedeutung der Guten Beth. Für sie stelle die Gute Beth „eine Christusträgerin, die mich treu begleitet hat“ dar, oder „eine große Schwester im Glauben“ und ein „mutmachendes Vorbild, wie man sein Leben mit Gott leben kann“, heißt es in der Pressemeldung. Musikalisch mitgestaltet wurde die Jubiläumsfeier durch den Kirchen- und Schwesternchor Reute.

Da die Freude über die Seligsprechung vor 250 Jahren – in den Jahren 1766 und 1767 – über zwölf Monate gefeiert wurde, wird auch in Bad Waldsee und Umgebung in den kommenden eineinhalb Jahren das 250. Jahr der Seligsprechung der diözesanen Seligen, mit vielfältige Angebote und Veranstaltung begangen werden. Abschluss des Jubeljahres ist das Gut-Betha-Fest am 25. November 2017.

Informationen zur Guten Beth

Elisabeth Achler – eine junge Frau, geboren am 25. November 1386 in Bad Waldsee, Tochter eines angesehenen Webermeisters, wächst in Wohlstand und Geborgenheit in unsicherer Zeit auf, teilt das Kloster Reute mit. Ihr Weg verläuft so ganz anders als gedacht: Mit 14 Jahren empfängt sie die Sakramente und tritt in Kontakt zu einem Pfarrer, der sie vor allem als ein Art Beichtvater begleitet. In diesem jugendlichen Alter entscheidet sie sich für ein Leben nach den franziskanischen Regeln, nimmt Abschied vom Elternhaus und lebt einige Zeit bei einer Webermeisterin. Dort lernt sie Hunger, Entbehrungen und Armut kennen, hält aber an ihrem Entschluss fest.

1403 wagt sie mit vier weiteren junge Frauen – unter der Obhut von Probst Kügelin – einen Neuanfang. Sie ziehen in eine kleine Klause nach Reute, um dort gemeinsam ein auf Gott ausgerichtetes Leben zu führen. Schwester Elisabeth übernimmt die Dienste in der Küche und an der Klosterpforte. Die Frömmigkeit Elisabeths war, wie in der damaligen Zeit üblich, geprägt von der Kreuzesnachfolge. Elisabeth versuchte Jesus zu verstehen in allem, was er für die Menschen getan hatte und besonders in seinem Leiden. Sie verbindet diese Kreuzes-Liebe mit allem, was sie im Alltag tut, bekommt die Wundmale – wie sie Jesus nach der Kreuzigung hatte. Sie ist buchstäblich geprägt vom Mit-Leiden. Gegen alles Verstehen von den heutigen modernen Menschen, verzichtet sie mehr als zehn Jahre auf alle leibliche Speise und lebt aus der Eucharistie, dem Vertrauen, dass Gott ihr in der Hostie, im Leib Christi Kraft schenkt. Schließlich stirbt sie an ihrem 34. Geburtstag. Schon zu Lebzeiten habe Schwester Elisabeth vom Volk und den Gläubigen den Namen „Gute Beth“ erhalten und war eine hochgeschätzte Person. Von ihrem Leben werden zahlreiche Wunder berichtet.