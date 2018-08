Selbsthilfegruppe will wieder Gruppentreffen anbieten

Die Selbsthilfegruppe Muskelverkrampfung-Dystonie Bodenseekreis hat ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Im Rahmen der Feier stand auch die Wahl des Vorstands an, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. Da die Aufgaben und Anforderungen in der Selbsthilfe immer mehr zunehmen, ist es erforderlich, die Vorstandsarbeit auf mehrere Schultern zu verteilen. Das sei dem Verein mit der Bildung eines neuen Teams gelungen, heißt es weiter.

Diesem Team gehört auch die Gruppenleiterin der Dystonie-Selbsthilfegruppe Bodenseekreis, Annette Daiber aus Meckenbeuren-Brochenzell, an. Sie wird für die Beantragung der Fördergelder zuständig sein. Außerdem möchte sie auch wieder Gruppentreffen in der Region anbieten. Diese mussten eingestellt werden, da zu wenig Personen gefunden wurden, die Aufgaben in der Gruppe übernehmen wollten. Um eine Überforderung der einzelnen Gruppenmitglieder in Zukunft zu verhindern, werden die anfallenden Aufgaben zukünftig auf alle Mitglieder aufgeteilt, sodass jeder seine Aufgabe erledigen und die Gruppe fortbestehen kann.

Dem Vorstand der Selbsthilfegruppe Muskelverkrampfung-Dystonie Bodenseekreis gehören folgende Mitglieder an: Hedwig Hagg ist die Vorsitzende, Hilke Anders ihre Stellvertreterin. Die Aufgaben der Schatzmeisterin übernimmt Regine Nickel-Heidsiek. Als Beisitzer sind tätig: Ingrid Hartman (Öffentlichkeitsarbeit), Alexander Murawski (Finanzen), Karl-Heinz Petersen (Soziales), Annette Daiber (Fördermaßnahmen) und Marion Weiser (Gruppenleiter).