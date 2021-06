Seit Samstagabend fehlt jede Spur: Polizei sucht 58-jährige Frau aus Bad Waldsee

Seit Sonntagmorgen wird eine 58-jährige Frau aus Bad Waldsee vermisst. Das teilte die Polizei Ravensburg am Montagnachmittag mit.

Die Frau befindet sich nach Angaben der Polizei "möglicherweise in einer hilflosen Lage oder in einem psychischen Ausnahmezustand". Auch eine Eigengefährdung könne nicht ausgeschlossen werden.

Die Suche der Beamtinnen und Beamten blieb bislang erfolglos, weshalb nun öffentlich nach der Frau gesucht wird - mit diesen Hinweisen:

Die Vermisste ist mutmaßlich zu Fuß unterwegs

Sie wird als 170 cm groß und sehr schlank / hager beschrieben

Sie hat braune, schulterlange Haare

Sie trägt mutmaßlich einen langen Rock

Sie trägt eine Brille

Zuletzt wurde die 58-Jährige, deren Namen nicht veröffentlicht wurde, am Samstagabend bei Familienangehörigen in der Sterngasse in Weingarten gesehen.

Personen, denen die Frau seit Samstagabend aufgefallen ist oder die Hinweise zum Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter 0751/803 66 66 bei der Polizei Weingarten zu melden.