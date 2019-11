Seit Jahren leidenschaftlicher Bad Waldseer

Dieser Tage hat Michael Artz seinen 80. Geburtstag gefeiert. Die Stadt Bad Waldsee gratulierte dazu mit einem Geschenkkorb recht herzlich, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Geboren sei der Jubilar in Siebenbürgen, so eine Pressemeldung der Stadtverwaltung. Allerdings sind und seine Frau Sophia schon seit vielen Jahren leidenschaftliche Bad Waldseer. Sie genießen die Stadt und die Umgebung und sind einfach gerne hier. Vieles unternehmen sie trotz der einen oder anderen gesundheitlichen Beeinträchtigung gemeinsam, sogar gekocht wird zu zweit - allerdings unter der Regie von Sophia Artz. Beide meistern mit viel Humor und Freude am Leben den Alltag.