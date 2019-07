Seine „Verschwindende Welten“ faszinieren

Bei diesem Thema ist abzusehen gewesen, dass das Kornhaus vor Besuchern fast aus den Nähten platzen würde: Zur Vernissage der Ausstellung „Verschwindende Welten“ mit zum größten Teil noch nie gezeigten Fotografien aus dem Nachlass von Rupert Leser kamen mehr als 200 Gäste.

Die Veranstaltung hatte zudem etwas Familiäres, waren doch viele Familienangehörige sowie alte Freunde der beiden Leser-Söhne und Kuratoren Joachim und Markus gekommen. Ein weiterer alter Freund, der Journalist Thomas Fricker, seit 2016 Chefredakteur der Badischen Zeitung, hielt die Einführung.

Für die musikalisch charmante Umrahmung sorgte das Quartett Essichessenz mit der Sängerin Sabine Essich, dem Kontrabassisten Klaus Füger, dem Gitarristen Volker Jedelhauser und dem Schlagzeuger Andieh Merk. Nach der Begrüßung durch Ernst Langer ging Fricker vor allem auf die frühen Fotos von Rupert Leser ein, die er auf seinen Reisen – 1959 nach Frankreich und 1962 nach Jordanien, Israel und den Libanon – gemacht hatte. Erst danach kam der schon in Stuttgart mit Preisen bedachte Leser als Pressefotograf zur „Schwäbischen Zeitung“.

Besonders faszinierten Fricker die Fotos aus Frankreich, Straßenszenen aus Orléans und Paris, die Leser mit seiner Rolleicord einfing, die er 1953 erworben hatte. Eine Vitrine mit Tagebüchern gibt dazu einen Einblick in seine Reisenotizen und das technische Werkzeug. Mit seiner respektvollen und hartnäckigen Art sei es Leser zum Beispiel im Libanon gelungen, einen Imam beim Gebet fotografieren zu dürfen. „Ungeschminkt, aber nie bloßstellend“ und „tiefgründig im Einfachen“ sei der Fotograf auch mit schwierigen Themen umgegangen, wie den Fotos von Geisteskranken in Bad Schussenried (1972), die damals die Öffentlichkeit aufrüttelten.

Auch die wie aus der Zeit gefallenen Fotos aus dem deutschen Osten, den Leser nach der Wende bereiste und dort mit kritischem Blick die Industriebrachen und ausgebluteten Dörfer aufnahm, seien zwar „verschwundene Welten“, entstünden aber in diesen Fotos immer wieder neu. Die Laudatio lässt sich übrigens in dem Katalog, der von Markus und Rupert Leser zur Ausstellung herausgegeben wurde, noch einmal nachlesen.

Das Thema der „verschwindenden Welten“ griff der ältere Sohn Markus, Ältester der vier Leser-Kinder und selbst ein bekannter Fotograf, in seiner Dankesrede noch einmal auf, denn „nur hier bei uns“ seien diese Welten verschwunden. Im nahen europäischen Ausland (in Rumänien oder Polen) gebe es sie noch, die alten Pferdegespanne, die vielen ländlichen Berufe, die bäuerlichen Tätigkeiten, die sein Vater in den 1950er- und 1960er-Jahren in Oberschwaben festgehalten habe.

Mit seinem Dank an das Museumsteam, Klaus Neher und Brigitte Hecht-Lang, sowie an die fünf Sponsoren des Museums verband er auch den Dank an das Haus der Geschichte in Stuttgart, die nicht nur Rahmen, Multimedia und Scans zur Verfügung stellten, sondern auch in dem noch nicht geordneten Nachlass suchen halfen. Markus Leser schloss zum Amüsement des Publikums mit einer Anekdote zu Martin Walser, der aus ebensolchen, übereinander geschichteten Papierstapeln zielsicher die richtigen Seiten habe herausziehen können. Aber Unordnung habe auch etwas Gutes: Im Falle von Rupert Leser ließe sich wohl noch einiges in diesem riesigen Nachlass finden.