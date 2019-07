Seine Fotos zeigen „verschwindende Welten“

Bilder des Waldseer Fotografen Ruper Leser (1933-2017) sind ab Sonntag, 21. Juli, im Museum im Kornhaus zu sehen. Die Vernissage der Ausstellung „Verschwindende Welten“ beginnt um 11 Uhr. Zur Einführung spricht der gebürtige Waldseer Thomas Fricker, Chefredakteur der Badischen Zeitung. Das Quartett Essichessenz umrahmt musikalisch.

Erstmals werden laut Pressemitteilung Bilder gezeigt, die noch vor Lesers Anstellung bei der „Schwäbischen Zeitung“ entstanden: von einer Reise nach Frankreich (1959) und in den Nahen Osten (1962). Das Foto der „Sportlichen Geistlichen“ zeige deutlich Lesers Fähigkeit, den richtigen Augenblick mit der Kamera einzufangen, der auch eine gewisse Komik beinhalte, ohne die Dargestellten lächerlich zu machen.

Ferner sind Fotos von bereits ausgestorbenen Berufen wie Torfstecher, Gerber und Wachszieher oder von Märkten zu sehen, die es so heute auch nicht mehr gibt: dem Ferkelmarkt in Wangen, dem Pferdemarkt in Ravensburg oder dem Viehmarkt in Bad Waldsee. Auch hat er die DDR der kleinen Leute auf Negativen festgehalten, sowie „Pferdestärken“, sei es der Ackergaul oder der Daimler.

Obwohl viel beruflich unterwegs, lag Rupert Leser laut Mitteilung zeitlebens seine Heimat am Herzen. Er wollte Überliefertes erhalten und die Zukunft behutsam mitgestalten. Hier gründe unter anderem sein langjähriges Engagement als Waldseer Gemeinderat. Dem Museums- und Heimatverein sei er ein umtriebiger Zweiter Vorsitzender gewesen. In dieser Funktion habe er gegen zahlreichen Widerstand für die vielbeachtete und erfolgreiche Ausstellung im Jahr 1998 „Die Waldseer Bildhauer Zürn“ gesorgt, die im Zuge der Feierlichkeiten „700 Jahre Stadtrechte“ gezeigt werden konnte.

Der spätere Erste Vorsitzende (1999-2008) hat für seine Fotografien zahlreiche Ehrungen erhalten, die letzte war 2009 der Oberschwäbische Kunstpreis der OEW für sein Lebenswerk. Die Verleihung fand auf seinen ausdrücklichen Wunsch in der Pfeilerhalle des Museums statt. Der fotografische Nachlass wird vom Haus der Geschichte Baden-Württemberg in Stuttgart betreut, das die aktuelle Ausstellung unterstützt. Die Auswahl der Themen und einzelnen Abbildungen lag in Händen der beiden Söhne, Joachim und Markus Leser.

Zur Ausstellung erscheint ein Katalog. Im Rahmen der Ausstellung zeigt das Seenema vom 6. bis 8. und vom 13. bis 15. September den Film „Augenblicke. Gesichter einer Reise“ von Agnes Varda und JR.