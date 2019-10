Seiltanz zwischen Weinen und Lachen

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Sterbekultur in Bad Waldsee, Lachen und Weinen – Humor in der Trauer“ hatte die örtliche Hospizgruppe den katholischen Seelsorger und Humortrainer Ludger Hoffkamp zu einem Vortrag in das katholische Gemeindehaus eingeladen.

Zur Überraschung der Veranstalter, so Monika Winstel von der Bad Waldseer Hospizgruppe, hatte sich der große Saal des Gemeindehauses fast vollständig gefüllt. Referent Hoffkamp führte die Zuhöhrer durch eine in Berg- und Talfahrt von Gefühlen, deren Bedeutung er nicht müde wurde, zu betonen.

Über 5000 Klinikbesuche als Clown, oft bei vom nahenden Tod Gezeichneten, haben Hoffkamp sichtlich geprägt. Mit einer fast überbordenden Kommunikationsfähigkeit ging er das heikle Thema an. Schon vor Beginn der Veranstaltung hatte er sich bei den Anwesenden nach deren Vornamen erkundigt und sich in verblüffender Weise die meisten auch gemerkt. Auf diesem Weg befand er sich ganz nahe am Publikum, konnte immer wieder in Zwiegesprächen seinen Vortrag auflockern.

Es ist nicht möglich, die ganze Fülle seiner traurig-heiteren Geschichten, der diversen Forschungsergebnisse, seiner Begegnungen mit Trauernden und Sterbenden gekoppelt mit einer Menge Zitate, hier wiederzugeben. Der Referent befindet sich in enger Zusammenarbeit mit dem TV-Arzt Eckart von Hirschhausen, dessen humorgeleitete Handschrift immer wieder in den Darstellungen Hoffkamps durchscheint.

„Die Verstorbenen sind es wert, ein Teil unseres Lebens zu sein.“, mit diesem Gedanken lässt Hoffkamp gewissermaßen die Schlagzahl seines Vortrags erahnen. „Haben wir die Toten verloren? Sind sie weg?“, fährt er fort. Seine Antwort: „Sie sind nicht weg, sondern Weg.“

Eine positiv gestaltete Beerdigung mache sehr schnell klar, dass die Toten in anderer Weise weiterleben. Auch gibt sie mehr Trost als nur das reine auf-die-Tränendrüse-drücken. Hilfreich und tröstend wirken im Zuge der Verabschiedung Anekdoten über das Leben des Toten, aber auch die meist gepflegte gemeinsame Einkehr nach Beerdigungen. Das Herumrühren in alten und neuen Wunden lehnt Hoffkamp ab. Hirschhausen meine dazu: „Wunden heilen besser, wenn man sie in Ruhe lässt.“ Den Sterbebegleitern der Hospizgruppe erläutert er den Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl und kommt zu der klaren Aussage, Hospizarbeit kann nicht mit-leiden, sondern muss geprägt sein von Mitgefühl.

Ein Beispiel für einfühlsamen Humor bei einem Sterbenden: So habe er einmal mit einem Sterbenden auf dessen Wunsch das Lied „Völker höret die Signale…“ gesungen und gerade noch rechtzeitig die Notbremse ziehen können. Die Fortsetzung des Textes „auf zum letzten Gefecht“ sorgte dann für eine gewisse Belustigung.

Auch zum Begriff Trauerarbeit hat der Vortragende seine Meinung: „Trauerbegleitung ist keine Arbeit, sie geschieht aus Liebe“. Doch auch an die Sterbenden hat er eine Botschaft. Sie sollen bitte ihre letzten Worte nicht mit Versprechen oder Aufträgen überladen, sondern den Angehörigen vor allem danken. „Die Sterbenden haben nicht das Recht, das Leben der Hinterbliebenen zu bestimmen.“ Dann ein Satz wie in Stein gemeißelt: „Den eigenen Tod stirbt man, den Tod des Anderen erlebt man.“