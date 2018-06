„Sehr belastend“: Richter prangert Sittenverfall an

Das baden-württembergische Justizministerium ein neues Online-Meldesystem eingeführt. Wie Waldsees Amtsgerichtsdirektor Feurle erläutert, können auf diesem Portal alle Gerichte im Land ihre Vorfälle bezüglich Beleidigungen und Bedrohungen melden. Das Ministerium erhalte dadurch einen Überblick über die Situation in den einzelnen Gerichten. Laut Feurle hat das Ministerium bereits auf die gestiegene Zahl der Meldungen reagiert und will den Bedarf an Wachtmeistern neu ermitteln. Das Amtsgericht Bad Waldsee kann derzeit bei Bedarf die sogenannte Sicherungsgruppe aus Ravensburg anfordern. Dann sichern Wachtmeister die Verhandlung ab und führen Einlasskontrollen durch, wie es laut Feurle beispielsweise an allen Gerichten in Bayern üblich sei.

Um auf das Thema Sicherheit aufmerksam zu machen, findet landesweit am 11. Juli ein „Tag der Sicherheit“ an Gerichten in Baden-Württemberg statt. Anschließend sollen die bei Einlasskontrollen gefunden Waffen und andere gefährliche Gegenstände ausgewertet werden. (kik)