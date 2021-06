Seenema startet ab 9. Juli und plant Open-Air-Kino

Bereits im Jahr 2012 fiel mit der Gründung der „Stadtkino Bad Waldsee eG“ der Startschuss für ein neues Kino in der Stadt. Ziel der Gründungsmitglieder war es nach 45 kinolosen Jahren, das kulturelle Angebot der Stadt mit einem anspruchsvollen Kino zu bereichern. Als nichtgewerbliches Programmkino hat das Seenema das Ziel „künstlerisch wertvolle und in besonderem Maße informative Filme“ zu zeigen, wie es in der Satzung der gemeinnützigen Genossenschaft heißt. Darüber hinaus soll es Treffpunkt und Ort der Begegnung sein für Filmfreunde und Kunstinteressierte. (sz)