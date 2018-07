Seenema erhält zwei Jahre lang Zuschuss

Das Stadtkino Seenema erhält in den nächsten zwei Jahren einen städtischen Zuschuss in Höhe von jeweils 5000 Euro. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Einstimmig – bei einer Enthaltung von Bürgermeister Roland Weinschenk – und ohne Diskussion ist der Zuschuss für das Genossenschaftskino befürwortet worden. Grundlage für die Prüfung war ein gemeinsamer Antrag der Fraktion der Freien Wähler in Absprache mit CDU, SPD und GAL. Der nun bewilligte Zuschuss der Stadt ermöglicht dem Seenema zusätzlich eine Förderung durch die Medien- und Filmgesellschaft (MFG) des Landes Baden-Württemberg.