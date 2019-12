Sechstklässler führen Weihnachtsmusical auf

Die Schüler der Klasse 6b am Gymnasium Bad Waldsee führen am Dienstag, 17. Dezember, um 19 Uhr das Weihnachtsmusical „Luci hat was gegen Weihnachten“ auf. Unter Leitung von Musiklehrer Ernst Greinacher präsentieren die Mädchen und Jungen die Geschichte um den kleinen Teufel Luci dar, der Weihnachten verhindern will. Greinacher, erfahrener Musiker und Chorleiter, übt das Musical mit den Kindern derzeit ein und begleitet sie während der Aufführung am Klavier. Die Vorstellung findet morgens schulintern und am Abend für alle im großen Musiksaal statt. Foto: Gymnasium Bad Waldsee