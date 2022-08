Sechs Jungmusiker erhielten Leistungsnachweise

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In zwei verschiedenen Kurswochen Anfang August konnten insgesamt sechs Nachwuchsmusiker des Musikvereins Reute-Gaisbeuren erfolgreich an den D2 und D3 Kursen an der Bauernschule in Bad Waldsee teilnehmen. Organisiert werden diese musikalischen Fortbildungen für die Bläserjugend vom Blasmusikkreisverband Ravensburg. Nach intensiver Vorbereitung in Theorie und Praxis bei verschiedenen Dozenten, stand donnerstags die Theorieprüfung auf dem Programm, bei der die Jungmusiker neben theoretischen Inhalten auch zur Gehörbildung mit Hörbeispielen abgeprüft wurden. Am Freitagvormittag folgte dann die praktische Prüfung, bevor das Abschlusskonzert am Freitagnachmittag in der Stadthalle stattfinden konnte. Hier zeigten alle Kursteilnehmer, was sie in verschiedenen Ensembles und im großen Lehrgangsorchester während der Kurswoche einstudiert hatten. Der tosende Applaus der zahlreichen Zuhörer belohnte alle Teilnehmer aus dem gesamten Landkreis Ravensburg für ihre Mühen. Neben den musikalischen Fortschritten entstanden auch viele Freundschaften unter den Teilnehmern, die erfahrungsgemäß ein ganzes Musikerleben lang halten können.

Vom Musikverein Reute-Gaisbeuren nahmen folgende Jungmusiker teil: D2: Jule Rehm (Querflöte), Greg Oberhofer und Marius Maucher (Klarinette) sowie Tim Schaz und Patrick Spöcker (Schlagzeug). Francesco Brändle (Tenorhorn) absolvierte sehr erfolgreich den D3-Kurs.

Wir gratulieren allen Teilnehmern ganz herzlich und freuen uns auf viele gemeinsame Aktivitäten im großen Blasorchester!