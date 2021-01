Sebastiansfest-Prozession abgesagt

Das Sebastiansfest 2021 steht ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Wie die Seelsorgeeinheit Bad Waldsee in einer Mitteilung an die Presse erklärt, wird es in diesem Jahr keine große Prozession zur Sebastianskapelle geben. Einschränkungen gibt es bei Festgottesdienst.

Anmeldung zum Festgottesdienst

Der Kirchengemeinderat Haisterkirch verzichtet laut Meldung auf eine solche große gemeinsame Aktion und lädt zu kleineren und kürzeren Veranstaltungen ein. Am Bastiane-Tag selber, am 20. Januar, stehe die Pfarrkirche den ganzen Tag über zum Gebet offen. Um 9 Uhr (als Morgenlob), um 12.00 Uhr (als Mittagsgebet) und um 15.00 Uhr (besonders für die Kommunionkinder und ihre Familien) gibt es gemeinsame Gebetszeiten, die mit Musik gestaltet werden und circa 20 Minuten dauern. Das Hygienekonzept für die Pfarrkirche sorgt für den notwendigen Corona-Schutz. Die Teilnahmeerfassung für diese Gebetszeiten erfolgt vor Ort.

Für den Festgottesdienst, der abends um 18 Uhr in der Pfarrkirche gefeiert werden soll, ist eine Anmeldung notwendig. Es gelten die üblichen Anmeldezeiten am Freitagnachmittag und am Samstagmorgen unter der Telefonnummer 07524/404115.

Keine Gebet in der Sebastianskapelle möglich

Ein Gebet in der Sebastianskapelle selber sei an diesem Tag nicht möglich. Wie an einem normalen Wallfahrtstag wird auch heuer die Sebastiansfigur vor der Kapelle aufgebaut. Auch die Kerzenständer werden nach außen verlagert, so dass die Verehrung des Schutzpatrons gegen Pest und Seuchen im Freien ermöglicht wird. Die Wallfahrer und Pilger, die tagsüber ihre Schritte zur Sebastianskapelle lenken, mögen in Eigenverantwortung die Corona-Bestimmungen einhalten.

Auch ein gemeinsames Mittagessen und Kaffee-Trinken könne es dieses Jahr nicht geben. Trotzdem solle auf die beliebte Gulasch-Suppe nicht verzichtet werden. Wallfahrer und Pilger können eine Gulaschsuppe in Dosen gegen eine Spende erwerben, um sie zu Hause zu genießen. Dosen und Spendekassen finden sich im Vorzeichen der Kirche, im Torbogen des Klosterhofes und bei der Sebastianskapelle.

Musikalische Abendgebete

Der Bastiane-Tag erfährt einen spirituellen Rahmen durch zwei sonntägliche musikalische Abendgebete. Am 17. Januar und am 24. Januar gestalten Diakon David Bösl und Pastoralassistent Andreas Hund zusammen mit den Musikern Johannes Tress, Verena Westhäußer, Dietlind Zigelli, Stefan Werner und Nicola Natter diese meditativen Gottesdienste, die circa 40 Minuten dauern.