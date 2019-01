Sebastiane: Weg zur Kapelle wird noch geräumt

Der Sebastianstag am Sonntag und die damit verbundene Wallfahrt hinauf zur Kapelle St. Sebastian rückt immer näher. Und da der Weg hinauf zur Kapelle am Donnerstagmorgen aufgrund der Schneemassen und umgestürzter Bäume noch immer nicht begehbar war, machte sich so mancher Haisterkircher Gedanken, ob das Fest unfallfrei stattfinden kann.

Wie Rathaussprecherin Brigitte Göppel auf SZ-Nachfrage mitteilt, sollten die letzten umgefallenen Bäume im Laufe des Donnerstags weggeräumt worden sein. Und noch ein gute Nachricht für alle Wallfahrer hat Göppel: „Der Winterdienst ist, wie in den Jahren zuvor, schon lange für den Sebastianstag vorgeplant und wird am Freitag durchgeführt. Auch die Parkplätze bei der Festhalle werden bis zum Fest geräumt sein. Dem wichtigen Fest steht also nichts mehr im Weg.“