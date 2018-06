Sebastian Piekorz, Weltmeister im Minigolf, lüftet Geheimnisse

Da steht er, die Beine weit auseinander, Knie leicht gebeugt, Schläger dicht am Ball. Etwa eine halbe Minute lang fixiert Sebastian Piekorz sein Ziel, geht alles noch einmal in Gedanken durch, dann schlägt er zu. Auffallend sanft. Wie ferngesteuert passiert der Ball das Hindernis: eingelocht. Ein Ass. Minigolf sieht so einfach aus. „Einer der größten Fehler ist es, zu viel Kraft in den Schlag zu legen“, sagt Piekorz.

Er muss es wissen. Der 17-Jährige wurde mit seinem Team 2012 Jugend-Mannschaftsweltmeister und der weltweit drittbeste Minigolfer in der Kategorie Stroke Play. Wer die gewinnt, hat auf den handelsüblichen 18 Bahnen die wenigsten Schläge gebraucht. Die Besten aus dem Stroke Play treffen dann beim Match Play aufeinander, bei dem sie an jeder Bahn gegeneinander antreten.

Piekorz ist auf dem Minigolfplatz in Bad Waldsee, weil dort ein Qualifikationsturnier für die deutsche Meisterschaft in Darmstadt stattfindet. Der Nieselregen macht das Training nicht einfacher, denn eigentlich sollte die Bahn frei von allen Störfaktoren sein. „Man muss auf jeder Bahn üben, denn es wird immer leichte Wellen oder Neigungen geben, die man beim Schlag einberechnen muss“, sagt Piekorz. Es gebe für jede Bahn einen perfekten Schlag, den der Minigolfer finden und beim Training verfestigen müsse.

Der 17-Jährige holt einen seiner rund 1400 Bälle aus Gummi aus seiner Trainingshose und befühlt ihn. Er muss eine bestimmte Temperatur haben, damit er nicht zu viel oder zu wenig springt. Beim Training merkt der Spieler, wo er den Ball aufbewahren sollte, damit die Wärme stimmt. An kalten Tagen wird der Ball in eine Socke gepackt, und die kommt dorthin, wo es besonders mollig ist: in die Unterhose. Alternativ werden Heizkissen verwendet.

Die Systematik der Hindernisse

Rund 15 Spieler gehören in Deutschland zur Minigolf-Elite. Damit ist die Bundesrepublik weltweit führend. „Man kann jede Bahn mit einem Schlag machen. Das wäre dann ein Ass. Keinem Laien gelingt das allerdings mit Absicht“, sagt der junge Spieler vom Bahnen-Golf-Club Bad Mergentheim. Professionell spielt er seit sechs Jahren.

Mittlerweile kennt Sebastian Piekorz alle deutschen Betonbahnen, die auf zwölf Meter Länge genormt sind. Daneben gibt es die etwa halb so langen Systeme aus Eternit und die bis zu doppelt so langen aus Filz. Zwar sind die Hindernisse immer unterschiedlich, aber auch hier sieht Sebastian Piekorz kein Problem: „Sie sehen zwar alle anders aus, funktionieren aber nach ähnlichen Systemen.“

Obwohl er zu den weltbesten Minigolfern gehört, scheint das für einen Jugendlichen ungewöhnliche Hobby bei Freunden nicht den höchsten Stellenwert zu haben. „Meistens werde ich etwas belächelt. Wenn ich beim Fußball mal wegen des Minigolfs fehle, regen sich gleich alle auf“, sagt Sebastian Piekorz und grinst. Auch für seine Haltung beim Schlagen ernte er ab und an Häme: „Ich stehe sehr breit und tief, mit dem Kopf fast auf der Bahn.“ Dabei habe jeder Minigolfer seinen eigenen Stil des Stehens und Schlagens. Nur eins sollte jeder – sich auch mit den Beinen in die Richtung stellen, in die er schlagen will.

Auf Grund des Regens kommt Sebastian Piekorz in Bad Waldsee nicht mehr zum Üben. Trotzdem wird er beim Turnier Erster unter den Männern und Zweitbester von allen Teilnehmern.