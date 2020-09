Schwimmen im eisigen Stadtsee

Für die einen ist die Badesaison im September vorbei. Nicht so für Theresa Weitzmann. Die Winterschwimmerin aus Bad Saulgau glaubt an die positiven Effekte des eisigen Gewässers und bietet nun auch Kurse in Bad Waldsee an. Das teilt sie nun in einer entsprechenden Pressemitteilung mit

Im November 2019 ist Theresa Weitzmann das erste Mal im Winter im Badeanzug ins eisige Wasser eines Baggersees gesprungen. Der Kälteschock nach dem Sprung ins zehn Grad kalte Wasser habe sie wie ein Schlag getroffen. „Heute weiß ich, dass ich völlig falsch an die Sache herangegangen bin“, so die Saulgauerin.

Sie sei an diesem Tag nicht die einzige Winterschwimmerin gewesen. Zwei Männer aus Osteuropa kämen regelmäßig an den Baggersee, um im eisigen Wasser zu baden. Von ihnen habe Theresa Weitzmann gelernt, wie es richtig geht: Die kälteempfindlichen Hände unter die Achseln geklemmt schreitet man zügig aber ruhig ins Wasser. Da über den Kopf viel Wärme verloren geht, sei eine Mütze ratsam, auch Handschuhe und Schuhe aus Neopren seien hilfreich. „Außerdem ist es wichtig, tief und bewusst zu atmen“, erklärt die 39-Jährige. Anfängern empfehle sie, sich zunächst nur wenige Sekunden oder Minuten im Wasser aufzuhalten und nie alleine loszugehen. „Der Rest ist Kopfsache“, ist sie sicher.

Beim Winterbaden werde der Körper einem starken Temperaturreiz ausgesetzt. Das verbessere die Durchblutung, rege den Stoffwechsel an und stärke das Immunsystem, heißt es in der Ankündigung zu ihren Winterbadekursen. Zudem komme es zur Ausschüttung von Adrenalin. „Das Glücksgefühl, das sich im Anschluss einstellt, ist unbeschreiblich“, schwärmt Theresa Weitzmann.

Inzwischen ziehe es sie zwei bis fünfmal die Woche ins Wasser – egal ob Sommer oder Winter. Wenn sie von ihrem außergewöhnlichen Hobby erzählt, höre sie oft: „Du bist sicher richtig abgehärtet.“ Doch für sie ist das Gegenteil der Fall. „Ich finde vielmehr, dass es mich offener und feinfühliger macht, ich werde also eher weicher als härter.“ Auch die besondere Verbindung zur Natur ist für sie einmalig. „Wenn ich bei totaler Stille durch Nebelschwaden schwimme, wird mein Geist ganz klar und ich fühle mich „eins“ mit dem See.“

Diese positiven Effekte und den Spaß möchte die Winterschwimmerin nun in der Gruppe mit anderen teilen. Von Oktober bis April bietet sie in Bad Waldsee Kurse an – inklusive Aufwärmübungen, heißem Ingwer-Zitronen-Wasser, hin und wieder Fotosessions und Impulsen für den Geist.

Lediglich für Menschen mit Herzerkrankungen, Bluthochdruck oder Kälteallergie ist Winterbaden tabu. „Alle anderen werden sicher begeistert sein, welch unglaubliches Potential diese Erfahrung birgt und sich zudem für immer an den Winter 2020 erinnern“, verspricht Theresa Weitzmann.