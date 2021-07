Schwieriges Jahr mit Bravour gemeistert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Unsere aktive Arbeit der letzten Jahre und der starke Zusammenhalt im Verein haben uns gut durch dieses schwierige Jahr 2020 kommen lassen”, begann Sportvorstand Christof Rauhut seinen Bericht im Rahmen der Ordentlichen Mitgliederversammlung der Turngemeinde 1848 Bad Waldsee. Zwar hätten Unterbrechung und Abbruch des Übungs- und Wettkampfbetriebs wegen Corona dem Vereinsleben stark zugesetzt, der TG jedoch bislang keinen nachhaltigen Schaden zugefügt. Dafür sprechen auch die Zahlen, die Finanzvorstand Tanja Thurnherr und Gabi Bartnitzke der Mitgliederversammlung präsentierten. Zwar ging die Mitgliederzahl des Vereins im Vergleich zu 2019 zurück, die Zahl der Austritte durch Kündigung lag jedoch auf Rekordtief der letzten Jahre: Nur wenige kehrten der TG wegen der eingeschränkten Vereinsaktivität den Rücken. Das Defizit ist vor allem den zu wenigen Eintritten geschuldet. Ohne Übungsbetrieb fehlen besonders im Kinder- und Jugendsport die Neumitglieder – teilweise über komplette Jahrgänge.

Das gegenteilige Ergebnis des eingeschränkten Übungsbetriebs bei den Finanzen: Durch niedrigere Umlagen bei den Hallennutzungsgebühren nichtstädtischer Sporthallen und einen geringeren Umfang der Aufwandsentschädigung für Übungsleiter konnte das Geschäftsjahr mit einem deutlichen Überschuss abgeschlossen werden.

“Diesen Überschuss, den wir teilweise auch für 2021 erwarten, werden wir satzungsgemäß in unseren Vereinszweck, die Förderung des Sports, investieren.”, machte Sportvorstand Rauhut deutlich. Die Anschaffung neuer Sportgeräte sei ebenso eine Option wie die intensive Aus- und Fortbildung von Übungsleitern und Trainern. Im Hinblick auf 2023 biete ein finanzielles Polster zudem etwas Spielraum für ein angemessenes 175-jähriges Vereinsjubiläum.

In seinem Bericht hob Rauhut besonders die Arbeit des “Corona-Verantwortlichen” Heiko Stein hervor: Mit ständigem Blick auf die Regelungen habe er im Vereinsleben immer gerade das möglich gemacht, was die jeweilige Verordnung hergab. Stein gab das Lob direkt weiter. Durch Verständnis, Umsicht und ein verlässliches Miteinander von Vorstand, Übungsleitern und Mitgliedern sei man ohne große Reibungsverluste durch den ständigen Wechsel von Verschärfungen und Lockerungen gekommen. “Die erste Öffnung war die schwerste, inzwischen sind wir da gut eingespielt.”, kommentierte Stein mit Augenzwinkern. In seinem Grußwort an die anwesenden Mitglieder fand auch Bürgermeister Matthias Henne würdigende Worte.