Schwierige Spielzeit für Bad Waldsees Volleyballer

Trainerin Eva Müllerschön zeigt sich vor der neuen Saison 2022/23 deutlich geerdet. Hatte sie vor Jahresfrist als Saisonziel in der Volleyball-Regionalliga den Blick nach oben ausgegeben, sieht sie in diesem Herbst ihre Aufgabe bei der TG Bad Waldsee zuallererst in der Nachwuchssicherung für ihre Mannschaft. Durch den Abgang von vier zum Stammkader zählenden Spielern beklagt das Team herbe Verluste. Am ersten Spieltag hatte es für die TG eine deutliche Niederlage gegeben, am Samstag (16 Uhr) geht es zum VfB Ulm.

Die Devise heißt Klassenerhalt

„Die Verluste auszugleichen wird schwer, dennoch versuche ich, die Neuen an das Niveau der jetzt aus elf Teams bestehenden Regionalliga heranzuführen“, sagt Müllerschön. Damit umreißt sie ihre Rolle auch innerhalb des Bad Waldseer Volleyballs, die sie in erster Linie in der Nachwuchssicherung sieht. Erst auf konkrete Anfrage formuliert sie ihr eher bescheidenes Saisonziel und gibt die Devise Klassenerhalt aus.

Müllerschön verfügt über einen zahlenmäßig ordentlichen Kader, wird aber in der Detailbetrachtung vorsichtig. So hat der eine oder andere Spieler mit Verletzungen oder beruflich bedingten Einschränkungen zu kämpfen. Besonderes Vertrauen schenkt sie daher einigen bewährten Kräften, die vergangene Saison trotz schwieriger Rahmenbedingungen einen sicheren Mittelfeldplatz erkämpften. Dabei handelt es ich unter anderem um Marc Moosherr, den Müllerschön „als einen der besten Mittelblocker der Liga“ bezeichnet. Kapitän und Diagonalangreifer Pirmin Dewor ist zum absolut zuverlässigen Routinier herangereift und wird wieder vorangehen müssen.

Der Kader ist trotz der Abgänge groß

Eine exzellente Saison 21/22 spielte auch Zuspieler Simon Scheerer, dessen Vielseitigkeit der TG mehrere Punkte sicherte. Zum Kreis der Führungsspieler zählt zudem Annahmespezialist Andreas Beck auf der Außenbahn, immer vorausgesetzt, seine Verletzung beeinträchtigt ihn nicht zu sehr. Zur Festigung des Abwehrverbunds wird Libero Pascal Eisele sorgen, der in Robin Cronau bei Bedarf einen guten Stellvertreter hat. In Dietrich und Kirill Penner hat die TG Bad Waldsee als Zuspieler und Außenangreifer weitere Stammkräfte. Neben Chris Romstedt verstärkt Zugang Salomo Halder die Mittelachse, während der andere Zugang Stefan Diakow als Außenangreifer spielen soll.

Der relativ große Kader bringt die Trainerin nach eigener Aussage in die glückliche Lage, auswählen zu können. Andererseits ist die Gefahr gewisser Unruhen nicht von der Hand zu weisen, wie die erfahrene Müllerschön weiß. Als gelernte Pädagogin hat sie seit vielen Jahren ihre Fähigkeit, hochklassige Männermannschaften zu führen, zur Genüge unter Beweis gestellt. Sie geht deswegen auch guten Mutes in die Herausforderung der neuen Saison.

Freilich hat diese für die TG nicht gerade glücklich begonnen. Im vorgezogenen Auftaktspiel beim letztjährigen Tabellendritten SG Heidelberg setzte es für Bad Waldsee eine klare 0:3-Niederlage, die sich allerdings bei Betrachtung der einzelnen Satzergebnisse (21:25, 21:25, 26:28) immerhin etwas freundlicher liest. Dazu gilt die SG Heidelberg als eine Art Angstgegner der Bad Waldseer.

Ein gänzlich anderes Kaliber erwartet die TG an diesem Wochenende: Am Samstag um 16 Uhr geht es in Ulm gegen den VfB Ulm. Diese Mannschaft ist einer der beiden Aufsteiger in die Regionalliga und wird um einen guten Start in der neuen Spielklasse bemüht sein. Für Evi Müllerschön ist nach eigenem Bekunden dieser Gegner ein guter Maßstab, um zu sehen, wo „man in der neuen Spielzeit steht“.