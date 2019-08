Sterben, Tod und Trauer sind über lange Zeit Tabuthemen gewesen und machen auch heute noch hilflos. Der DRK-Kreisverband Ravensburg möchte daher mit den neu ins Bildungsprogramm aufgenommenen Letzte-Hilfe-Kursen für diese Thematik sensibilisieren und gleichzeitig Betroffene handlungsfähig machen, geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Fragen gibt es unzählige: Woran erkennt man das Lebensende überhaupt? Gibt es Anzeichen für das bevorstehende Sterben? Bleibt uns genügend Zeit, um Unerledigtes zu erledigen, um Unausgesprochenes auszusprechen oder einen Streit zu klären? Wie kann ich unterstützen und wer unterstützt mich? Was sind die Wünsche und Bedürfnisse meines Angehörigen und wie komme ich diesen am besten nach? An wen kann ich mich wenden? Wer beantwortet mir meine Fragen? Bleibt Zeit für das eigene Leben, das ja irgendwie weitergehen muss? Wie geht es nach dem Tod weiter? Die meisten Menschen finden sich laut Mitteilung in einer hilflosen Situation wieder. Es würden Fragen überwiegen, Antworten zu finden, falle vielen schwer. Letzte-Hilfe-Kurse hätten den Anspruch, diese Wissenslücken zu schließen. Das DRK will Basiswissen rund um die Begleitung am Lebensende vermitteln, Orientierungshilfen geben und Angehörigen helfen, (wieder) handlungsfähig zu werden. Die Kursteilnehmer erfahren außerdem leicht zu erlernende Maßnahmen, die das Leid des Betroffenen lindern und neue Lebensqualität schenken – alles an einem Nachmittag.

Das Projekt „Letzte Hilfe“, das der Palliativmediziner Georg Bollig und seinen Kollegen ins Leben gerufen haben, hat im Jahr 2015 den „ Anerkennungs- und Förderpreis für ambulante Palliativversorgung“ erhalten und wurde gleichzeitig als eines der besten sozialen Projekte Deutschlands von Bundeskanzlerin Angela Merkel ausgezeichnet.