Schwester Maria Hanna bleibt Generaloberin

Schwester Maria Hanna Löhlein ist die alte und neue Generaloberin der Franziskanerinnen von Reute. Sie wurde am Freitag von den Kapitularinnen – den Delegierten der Schwesterngemeinschaft – im Generalkapitel gewählt. Wie die Franziskannerinnen mitteilen, steht ihr der neu gewählte Generalrat zur Seite. Der Generalrat wurde ebenfalls für eine Amtszeit von fünf Jahren berufen. Dem Generalrat gehören neben der Generaloberin diese Generalrätinnen an: Schwester Birgitta, Schwester Myria, Schwester Rebecca, Schwester Dagmar und Schwester Franziska. Neue Generalvikarin ist Schwester Rebecca.

Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, gab Weihbischof Thomas Maria Renz, der die Wahl der Generaloberin leitete, das Ergebnis der Wahl am Freitagabend in einem feierlichen Vespergottesdienst bekannt. Bischof Gebhard Fürst hatte die Wahl zuvor bestätigt.

Schwester Maria Hanna (Jahrgang 1966) ist die 16. Generaloberin der Franziskanerinnen von Reute. Sie wurde erstmals 2016 in einem außerordentlichen Wahlkapitel als Nachfolgerin von Schwester Erika M. Eisenbarth gewählt, die aus gesundheitlichen Gründen auf ihr Amt verzichtete. Schwester Maria Hanna, die 1989 in die Gemeinschaft eintrat, stammt aus Pfedelbach im Hohenlohekreis. Die ausgebildete Bankkauffrau wurde im Mai 1991 ins Noviziat aufgenommen und versprach am Pfingstfest 1993 ihre Erstprofess.

Bis zu ihrer Profess auf Lebenszeit studierte sie Sozialpädagogik an der katholischen Stiftungsfachhochschule Benediktbeuern und arbeitete in den Heggbacher Einrichtungen. Es folgten Aufgaben in der Jugendarbeit und der Bildungsarbeit im ordenseigenen Maximilian Kolbe-Haus. Im September 2008 wurde sie als Generalrätin in die Ordensleitung gewählt und vertritt seither auch die Franziskanerinnen im Stiftungsrat der St. Elisabeth-Stiftung, zuletzt als stellvertretende Vorsitzende des Stiftungsrats.

In ihrer ersten Amtszeit als Generaloberin übernahm Schwester Maria Hanna von ihrer Vorgängerin die Aufgabe, den Entwicklungsprozess der Gemeinschaft wieder aufzunehmen und weiterzuführen. Aus diesem Prozess entstanden auch die Planungen für die Neugestaltung des Klosterbergs, mit der die Generaloberin und die Generalleitung die Gemeinschaft sowie das Kloster in die Zukunft führen wollen.

Die Aufgabe der Generaloberin ist in der Lebensform der Schwesterngemeinschaft festgeschrieben: „Sie leitet die Gemeinschaft nach den Bestimmungen des Generalkapitels, der Lebensform und des kirchlichen Rechtes. Sie trägt Sorge für die Erhaltung des Geistes der Einheit und der Liebe in der Gemeinschaft und überwacht die Einhaltung der Lebensform. Sie ist berechtigt, diesbezüglich für alle Schwestern und Konvente verbindliche Weisungen zu geben.“