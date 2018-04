Schwerer Unfall auf der B30 bei Bad Waldsee

Einen schweren Verkehrsunfall hat es am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr auf der B30 zwischen Bad Waldsee und Mattenhaus gegeben. Der Streckenabschnitt ist aktuell voll gesperrt.

Vier Autos sind in die Kollision verwickelt. Es gab Schwerverletzte, die mit dem Krankenwagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr Bad Waldsee war ebenfalls vor Ort.

Die B 30 gab an diesem Abend ein krudes Bild ab: So lag beispielsweise ein Reifen samt Achse noch mitten auf der Fahrbahn. Die Autos sind zum Teil total beschädigt. Die Karosserien sind verdellt und teilweise bis auf die Rückbank eingedrückt.

Es war der zweite schwere Verkehrsunfall auf der B 30 an diesem Tag. Bereits am Morgen waren zwei Autos zwischen Bad Waldsee und Gaisbeuren aufeinandergeprallt. Auch bei diesem Unfall mussten Schwerverletzte mit dem Krankenwagen und dem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

