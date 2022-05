Schwerer Unfall auf der B 30: Teilstrecke komplett gesperrt

Auf der Bundesstraße 30 zwischen Enzisreute und Gaisbeuren hat es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen schweren Unfall gegeben. Um kurz vor 2 Uhr morgens war ein Auto von Bad Waldsee in Richtung Ravensburg unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der PKW laut Polizei von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr.

Dort kam ein LKW entgegen, der nicht mehr ausweichen konnte. Der leere Tanklaster landete in einer Böschung und kippte auf die Seite. Auch das Auto landete in einer Böschung, der Fahrer wurde verletzt.

Der Tanklaster wird derzeit noch geborgen, die Strecke zwischen Enzisreute und Gaisbeuren ist komplett gesperrt. Es gibt eine Umleitung.

Sobald es neue Informationen gibt, aktualisiert Schwäbische.de diesen Artikel.