Schwerer Gang auf die Ostalb

In den Schlussspurt der Volleyball-Regionalliga startet die TG Bad Waldsee mit dem Spiel beim derzeit Zweitletzten der Tabelle, MADS Ostalb. Am Samstag um 19.30 Uhr wird in Aalen in der Karl-Weiland-Halle das aus mehrfachen Gründen brisante Duell angepfiffen.

Für beide Mannschaften geht es ums sportliche Überleben in der Regionalliga, wobei nach Zahlen beurteilt der Aufsteiger TG Bad Waldsee einen leichten Vorteil besitzt. Immerhin stehen die Oberschwaben derzeit an sechster Stelle der Tabelle. Betrachtet man jedoch die Punktabstände, wird klar, wie eng sich die Situation im Kampf um den Klassenerhalt darstellt. Schon am Ende des kommenden Spieltags könnten die Positionen von vier Mannschaften durcheinandergewirbelt sein.

Die Gastgeber von der Ostalb starteten eher schwach in die aktuelle Spielzeit, unterlagen im Hinspiel der TG deutlich. Über alle ihre tragenden Spieler verfügte MADS Ost-alb damals nicht. Erst in jüngster Zeit haben sich die Gastgeber berappelt, verfügen jetzt wohl auch über ihren kompletten Kader.

Keine unlösbare Aufgabe

Dennoch gilt die Aufgabe für die TG nicht als unlösbar. Schon in der Aufstiegssaison der Ostälbler gelang den Bad Waldseern von Trainerin Evi Müllerschön ein glatter Sieg in der Aalener Halle. Mit einem deutlichen Sieg auf der Alb würde sich die TG sechs Punkte von diesem Gegner absetzen, was ein erster Schritt zur Festigung eines Nichtabstiegsplatzes wäre. Im Fall einer Niederlage würde sich die ohnehin brenzlige Lage der Waldseer dagegen erheblich verstärken. Mit einem 3:0- oder 3:1-Sieg würde MADS Ostalb mit den Bad Waldseern gleichziehen. Dann müsste die TG wohl auf die Hilfe anderer Teams hoffen. Letzteres geschieht meist nicht, das zeigen mehrere von der TG in der Vergangenheit durchlittene Abstiegsspielzeiten. Ganz ohne Unterstützung der Fans bei dieser schweren Aufgabe wird sich die Mannschaft nicht sehen. Wieder fährt ein Fanbus nach Aalen, die Abfahrt ist heute um 13.45 Uhr an der Eugen-Bolz-Schule in Bad Waldsee.

Das restliche Volleyballprogramm der TG Bad Waldsee am Wochenende besteht aus einem Mixed-Spiel und einer ganzen Reihe von Jugendbegegnungen. Im Einzelnen:

U-16-Junioren: TG Bad Waldsee, Württembergische Meisterschaften (Sa, 11 Uhr in Friedrichshafen)

U-12-Junioren: TG Bad Waldsee, Württembergische Meisterschaften (Sa, 11 Uhr in Ochsenhausen)

U-15-Juniorinnen: TG Bad Waldsee, erster Spieltag (Sa, 13 Uhr, Sporthalle der Eugen-Bolz-Schule)

U-15-Junioren: TG Bad Waldsee I + II, erster Spieltag (Sa, 14 Uhr in Friedrichshafen)

Mixed: TG Bad Waldsee – BSG Immenstaad, TG – TSV Reute (So, 11 Uhr in Blönried).