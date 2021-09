Schwere Aufgabe für die dezimierte TG Bad Waldsee

In der Volleyball-Regionalliga trifft die TG Bad Waldsee auf den VfL Sindelfingen, den TSV G.A. Stuttgart II, den TSV 1846 Ellwangen, den SV Fellbach II, den SSC Karlsruhe II, die SG MADS Ostalb, die SG Heidelberg, die SG BEG United und FT 1844 Freiburg II.

Der Wiedereinstieg in den regulären Spielbetrieb hätte für die Mannschaft von Eva Müllerschön durchaus einfacher ausfallen können. Für die Volleyballer der TG Bad Waldsee geht es am Samstag (18.30 Uhr) in die Landeshauptstadt, wo die TG auf den Gastgeber TSV G.A. Stuttgart II treffen wird.

Stuttgart gegen Bad Waldsee, das ist mittlerweile fast schon ein traditionelles Aufeinandertreffen – in der Vergangenheit meist mit dem besseren Ende für den TSV. Die personellen Ausgangspositionen der Kontrahenten zeigen sich unterschiedlich. Verfügt der TSV über einen großen Kader und kann dazu auf ein fast unerschöpfliches Reservoir von gestandenen, teils hochklassigen Spielern verfügen, muss sich die TG bei diesem Wiedereinstieg neu sortieren.

Die Bad Waldseer müssen auf einige bewährte Stammspieler verzichten – so stehen unter anderem die Außenangreifer Lukas Romer und Jan Herkommer nicht zur Verfügung. Dazu kommt die sportliche Situation auf dem Land, wo hochklassige Volleyballer wahrlich nicht auf den Bäumen wachsen. Mühsam muss Evi Müllerschön die wenigen, dem Waldseer Niveau entsprechenden Teams abgrasen, um eine schlagkräftige Truppe zustandezubringen. In Andreas Beck, Dominic Lehle, Kirill Penner und Robin Cronau fand die TG-Trainerin Spieler, die sie nun nach und nach an die Ansprüche der Regionalliga heranführt. Erfreulicherweise meldete sich der jahrelange Libero Pascal Eisele zurück. Mit seiner Erfahrung wird er die Defensive der TG verstärken.

Die Aufgabe in Stuttgart wird das Team am Wochenende noch ohne Kapitän Pirmin Dewor und Mittelblocker Christian Romstedt angehen müssen. Dennoch spricht Evi Müllerschön davon, in der Liga ein Wort mitsprechen zu wollen. „Und nicht gegen den Abstieg, wohlgemerkt“, schließt die stets optimistisch ausgerichtete Trainerin. Zwar sieht sie ihre Männer im Neckartal eher als Außenseiter, doch ihr Augenmerk richtet sich auf die kommenden 18 Spiele.