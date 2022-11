Schwenningen ist für Bad Waldsees Volleyballer eine Nummer zu groß

Keine besonders deutlichen Unterschiede haben sich in der Volleyball-Regionalliga zwischen der TG Schwenningen und der TG Bad Waldsee gezeigt. Allerdings waren die Gastgeber in den entscheidenden Phasen robuster und durchsetzungsstärker und gewannen gegen Bad Waldsee mit 3:1 (25:23, 25:22, 23:25, 25:17). Insgeheim, so räumte Bad Waldsees Trainerin Eva Müllerschön ein, habe sie schon auf einen Punkt gehofft. Dieser Wunsch wurde ihr nicht erfüllt.

Zu stark agierte die TG Schwenningen in der Mitte des Netzes, wo die Gastgeber zwei Riesen stehen hatten – die Bad Waldseer hatten wenige Chancen auf ein erfolgreiches Durchkommen. Umgekehrt gelang es den beiden großen Angreifern, aufgrund der Höhe ihres Abschlags gegen den Bad Waldseer Block überaus erfolgreich zu sein. Nach Ansicht von Müllerschön war es auch das wenig variable Spiel der Oberschwaben, das zur Niederlage führte. Die meisten erfolgreichen Angriffe der Bad Waldseer liefen über die Diagonale und Kapitän Pirmin Dewor. Er wurde daher erwartungsgemäß von den Schwenningern als wertvollster Spieler gewählt. Doch Dewor allein konnte das Spiel verständlicherweise nicht entscheiden. Neben der Schwäche in der Mitte des Bad Waldseer Netzes gelang es genauso wenig, die Außenangreifer erfolgreich in Szene zu setzen.

Trotz alledem war das Spiel über weite Phasen nahezu ausgeglichen, wenngleich die Schwenninger in der Endphase der Sätze äußerst konsequent agierte, und bis auf Satz drei das bessere Ende für sich behalten konnten. Der Erfolg der Gastgeber war daher verdient, dennoch brauchten sich die Bad Waldseer nicht zu verstecken.

Der erste Durchgang verlief ausgeglichen, meist mit knapper Führung der Gastgeber. In der Schlussphase setzte sich Schwenningen auf sechs Punkte ab. Es spricht für die Kampfkraft der Oberschwaben, wie sie immerhin fünf Satzbälle abwehrten, bevor das Schicksal zuschlug. Im zweiten Satz gingen die Gäste mehrfach mit drei Punkten in Führung, bis sich beim Stand von 17:18 das Blatt entscheidend änderte. Konsequent und abgekocht zogen die Platzherren unwiderstehlich davon. Ein klarer Sieg der Gastgeber lag nun in der Luft.

Tapfer stemmte sich die TG Bad Waldsee aber gegen das drohende 0:3. Mehrfach lag sie wiederum mit drei Punkten in Front, jedes Mal hielten die Gastgeber dagegen. Doch zu Ende des Satzes schlichen sich erstmals auf Schwenninger Seite Flüchtigkeitsfehler ein, die postwendend bestraft wurden. Der Satzgewinn für die Bad Waldseer ging in Ordnung.

Inzwischen war man sich jedoch auf Schwenninger Seite darüber klar geworden, dass auch dieses Spiel trotz offensichtlicher Überlegenheit nicht zum Selbstläufer werden würde. Dementsprechend ernsthaft und konsequent zogen die Gastgeber durch diesen finalen Spielabschnitt. Frühzeitig stand trotz gegnerischer Auszeiten und Auswechslungen ein beträchtlicher Vorsprung. Dieser schmolz zwar gegen Satzende, reichte jedoch zum verdienten Erfolg.

Zu guter Letzt hatten auch die Bad Waldseer den wertvollsten Gegenspieler auszuwählen. Ihre Wahl fiel auf Tim Knaus, seines Zeichens einst Spieler der TG Bad Waldsee.