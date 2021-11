Schwarz-Weiß-Porträts und Holzplastiken

Eine neue Ausstellung mit Bildern des Fotografen Tobias Heyel und Plastiken des Bildhauers Michael Tamoszus präsentiert der Waldseer Wohnpark am Schloss in den Wintermonaten. Die Schau zeigt 54 Schwarz-Weiß-Fotos von Beschäftigten der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) Heggbach bei ihrer täglichen Arbeit. Ergänzt wird sie von mehreren Holzskulpturen aus Buche, die mit der Kettensäge entstanden sind.

Aus Anlass des Jubiläums „50 Jahre Heggbach“ wurde Tobias Heyel aus Stuttgart Ende 2019 von der WfbM dazu beauftragt, die Werkstatt-Beschäftigten an ihren Arbeitsplätzen zu fotografieren. Entstanden sind 27 Doppelporträts, für die der Künstler bei einem Fotowettbewerb sogar einen Preis erhielt.

Die separat abgelichteten Hände der Frauen und Männer samt typischer Bewegung geben einen Einblick in ihre Beschäftigung - sei' es in der Gärtnerei, bei Montage- und Verpackungsarbeiten, beim Bau des Eigenproduktes „Gewächshäuser“ oder im Alltag des Förder- und Betreuungsbereiches.

Für den seit 2018 als freischaffender Bildhauer tätigen Michael Tamoszus aus Bad Saulgau hat „Holz eine Magie und besitzt eine Seele, die vom Künstler erspürt und freigelegt werden kann“. Und dies ist seinen fünf Skulpturen aus Buche anzumerken, die zeitgleich mit der Fotoausstellung im Foyer der Seniorenwohnanlage betrachtet werden können. Bei der Arbeit in seinem Atelier in Sattenbeuren entstehen aus dem Werkstoff Holz abstrakte oder reale Formen, die in erster Linie vom Holz vorgegeben sind und nur in Nuancen vom Künstler beeinflusst werden können. Seine Plastiken arbeitet der 53-Jährige allesamt mit der Motorsäge aus Holzstämmen heraus und sie sind inzwischen an vielen Orten in Europa und Kanada zu sehen. Auch hat er schon mehrfach Preise eingeheimst bei internationalen Meisterschaften im Kettensägenschnitzen.