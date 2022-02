„Schwäbische“ und Narrenzünfte starten Fasnetsstream am Donnerstag

Der Livestream zur „Schwäbischen Fasnet bei der Schwäbischen Zeitung“ startet am Donnerstag, 3. Februar, um 19 Uhr. Wie angekündigt werden Live im Studio die Zunftmeister der Narrenzünfte aus Bad Waldsee, Roland Haag, und aus Aulendorf, Florian Angele, für Fasnetsstimmung sorgen und bei Quiz- und Spielrunden in den närrischen Ring steigen.

Ortschaften beteiligen sich

Daneben sollen aber auch verschiedene Waldseer und Aulendorfer Ortschaften mit ihrer jeweiligen Art Fasnet zu feiern, im Mittelpunkt stehen. „Da wäre zum Beispiel eine Tanzgruppe der Königstäler Narren“, erzählt SZ-Volontär Paul Martin, der den Abend geplant hat und auch moderieren wird. „Wenn man das Video der Tänzerinnen und Tänzer aus Mittelurbach sieht, kommt bei Narren die Sehnsucht nach den Bällen hoch“, ist sich Martin sicher. „Der Abend soll aber nicht beweinen, was dieses Jahr alles nicht stattfinden kann, sondern vielmehr feiern, mit welcher Kreativität die Narren die Fasnet trotzdem am Leben halten.“

Fasnet zum Mitmachen und Gewinnen

Die Bandbreite dessen, was aus den Ortschaften zu sehen sein wird, reicht von richtig urigen Narrensprüchle über Gesang und Tanz bis zu aufwendiger, handgemachter Trickfilm-Produktion. „Da ist für jeden was dabei“, freut sich Martin. Möglichkeiten zum Mitmachen gibt es nicht nur für die im Studio anwesenden Zunft-Chefs. „Bei jeder Quizrunde kann auf Facebook mitgeraten werden“, kündigt der Volontär an. Und: „Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir das eine oder andere Foto bekommen, wie die Zuschauer den Abend verfolgen und selber mitfeiern.“ Für die besten Einsendungen gibt es Eintrittskarten in das große Museum der schwäbisch-alemannischen Fasnet, das Museum Narrenschopf in Bad Dürrheim.