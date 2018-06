Schwaben-Therme: „Irgendjemand muss die Zeche zahlen“

Mathias Dorn, Insolvenzverwalter der Schwaben-Therme Aulendorf, hat am Mittwoch den Mitgliedern der CDU-Arbeitskreise „Sozialpolitik“ sowie „Wirtschaft und Finanzen“ die Bedeutung der Therme für die Stadt deutlich gemacht. Gemeinsam mit Geschäftsführer Bertram Dorner war er zu der Sitzung im Rehazentrum Bad Waldsee eingeladen worden.

„Wir sind ein Familienbad mit 300 000 Besuchern im Jahr. Auch insolvenzbedingt kam es nicht zu einem Besuchereinbruch“, sagte Dorn. Er erinnerte daran, dass es zu Beginn des Insolenzverfahrens die Diskussion gegeben hätte, ob die Stadt überhaupt ein Bad brauche. „Das Bad ist von hervorragender Bedeutung für die Stadt. Das ist meine Meinung“, sagte Dorn und verwies auf die Aulendorfer Hotelerie, die Gastronomie sowie die Waldburg-Zeil-Kliniken. „Auch die Bevölkerung hat ein großes Interesse an der Therme. Sie möchten, dass das Bad erhalten bleibt. Was das kostet, interessiert sie zunächst nicht“, betonte Dorn.

Der Insolvenzverwalter gesteht auch ein: „Am Anfang dachte ich, es ist eine Mission Impossible. Rein betriebswirtschaftlich kann eine Therme privat nicht existieren. Ein Bad wird kaum in der Lage sein, die Kapitalkosten zu erwirtschaften“, sagte Dorn. Es gebe private Badeeinrichtungen in Deutschland, aber die bekämen öffentliche Zuschüsse. Bei der finanziellen Situation in Aulendorf sei dies jedoch undenkbar.

Waldsees Bäderdirektor Peter Blank sieht die Waldseetherme als ein medizinisches Bad. „Wir sind kein Spaßbad. Wir verweisen alle, die in ein Freizeitbad möchten, nach Aulendorf“, sagte er. Doch auch die Waldseetherme schreibe keine schwarzen Zahlen. „Es gelingt auch uns nicht, die Therme wirtschaftlich zu betreiben. Der Betrieb trägt den Abmangel der Therme mit“, sagte er. Allein die Energiekosten der Waldseetherme seien höher als die Energiekosten der drei Kliniken zusammen. „Ohne Förderung durch das Land hätten wir beispielsweise die Glasfassade nicht sanieren können“, sagte Blank.

Geschäftsführer Dorner wollte von den Landtagsabgeordneten wissen, ob eine öffentliche Förderung auch für private Träger, wie der Schwaben-Therme, möglich sei. „Es ist eine Wettbewerbsverzerrung, da wir keine Möglichkeit haben an Fördergelder ranzukommen“, sagte er. Klaus Hermann, Vorsitzender des Arbeitskreises „Wirtschaft und Finanzen“ versprach das Thema mit nach Stuttgart zu nehmen. Blank betonte: „Geben sie aber auch den öffentlichen Bädern die Chance, am Markt zu bleiben.“

Insolvenzverwalter Dorn sieht auch ohne öffentliche Zuschüsse eine Chance für den Fortbestand der Schwaben-Therme. Nämlich dann, wenn die Kapitalkosten so niedrig sind, dass ein Interessent das Bad kaufen und betreiben kann. „Der laufende Betrieb muss in der Lage sein, den Kaufpreis zu erwirtschaften“, betonte Dorn.

Wichtige Punkte seien auch die Instandhaltungsrückstände und die Energiekosten. „Es gibt Einsparpotenziale bei den Energiekosten, die mit hohen Investitionskosten verbunden sind“, sagte Dorn.

udem müsse man einen Kompromiss mit der Stadt finden, von der die Schwaben-Therme ihre Energie bezieht. Über die Höhe des Preises für das warme Thermalwasser hatte es einen jahrelangen Rechtsstreit am Landgericht Stuttgart gegeben, den die Stadt Aulendorf gewonnen hatte. Das Urteil ist jedoch seit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens wertlos. „Es ist eine bittere Erfahrung für Gläubiger, wenn man sich durch die Instanzen kämpft und dann ist der Vertrag durch die Insolvenz hinfällig“, sagte Dorn.

Laut Insolvenzverwalter gibt es ein halbes Dutzend Interessenten für die Schwaben-Therme. Er sehe eine Perspektive für die kommenden zehn Jahre. Dabei ist für Dorn jedoch auch klar: „Irgendjemand muss die Zeche zahlen und das sind die Gläubiger.“ Die Bank habe als Gläubiger zwei Optionen: verkaufen oder abreißen.

„Die Abrisskosten liegen bei 700 000 bis 800 000 Euro. Als Bank haben sie keine wirkliche Alternative. Es wäre der Supergau, wenn Sie mitten in der Stadt ein leerstehendes Bad haben mit einem Bauzaun außenrum“, sagte Dorn. Zumal im Bebauungsplan für diese Fläche ein Bad festgeschrieben sei. „Sie können ein Bad nicht leerstehen lassen. Das müsste abgerissen werden“, betonte Dorn.

Nächste Woche soll laut Insolvenzverwalter Dorn eine Entscheidung über die Fortführung der Schwaben-Therme fallen.