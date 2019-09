„Schwätza lerna“ bei Jugendseminar im Ernährungszentrum

Ein Rhetorikseminar für Jugendliche und junge Erwachsene in der Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis Ravensburg findet am Wochenende, 21. und 22. September, im Ernährungszentrum in Bad Waldsee statt.

Zum Inhalt teilt der Kreisjugendring Ravensburg mit: Egal ob in Schule, Beruf oder als Landjugendvorstand. Vor einer Gruppe eine Rede oder ein Referat zu halten, ist nicht immer so einfach. Im Rhetorikseminar bekommen die Teilnehmer Handwerkszeug und persönliche Hilfe für Vorträge aller Art. Der Bund der Deutschen Landjugend (BdL) bietet dieses Seminar für alle interessierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen an. Ziel sei die Vermittlung der freien Rede und Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit.

Das Seminar der Landjugend Württemberg-Hohenzollern ist ein Wahlmodul zum Erwerb der Jugendleitercard. Anmeldungen sind nur bei der Bauernschule in Bad Waldsee möglich.