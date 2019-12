„Schwäbische Zeitung“ verlost Kartenk für Kabarettabend mit Thomas Reis in Bad Waldsee

Der Kabarettist Thomas Reis präsentiert am Samstag, 7. Dezember, um 20 Uhr sein Programm „Das Deutsche reicht“ im Haus am Stadtsee. Hierzu verlost die SZ Freikarten am Freitag, 6. Dezember.

Reis ist laut Mitteilung des Veranstalters der Auffassung, dass wir das Jahr der düsteren Jubiläen feiern – 14 Milliarden Jahre Urknall, 300 000 Jahre Homo Sapiens, 200 Jahre Karl Marx, 60 Jahre Zahnbürste und fünf Jahre AfD. Er nimmt die gegenwärtige politische und gesellschaftlich Entwicklung mit seinen Augen unter die Lupe und zieht daraus Konsequenzen. Sein Motto lautet: „Du sollst nicht verblöden.“ Wer als Demokrat Rücksicht vor den Rücksichtslosen nimmt, begeht Selbstmord aus Todesangst, so Thomas Reis. Er zeigt in seinem Programm, dass es für schwarzen Humor keine Obergrenze gibt. Karten gibt es in der Tourist-Information Bad Waldsee, Ravensburger Straße 3, unter der Telefonnummer 07524 / 941342 sowie im Internet unter www.kultur-am-see.de oder online unter tickets.schwaebische.de.

Die „Schwäbische Zeitung" verlost 5x2-Karten. . Wer gewinnen möchte, ruft am Freitag, 6. Dezember, um 12 Uhr in der SZ-Redaktion unter der Rufnummer 07524 / 978711 an.