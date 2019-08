Schwäbische Grüne helfen sächsischen Grünen

Auf Initiative des Ortsverbands von Bad Waldsee unterstützt der Grüne Kreisverband Wangen die Grünen in der Waldseer Partnerstadt Bad Elster mit 500 Euro beim Wahlkampf für die Landtagswahl am 1. September. Ulrich Köpfler, Ortssprecher in Bad Waldsee, freut sich laut eigener Mitteilung mit den sächsischen Grünen über die Hilfe vom Kreisverband.

Ulrike Liebscher, die dortige Kreisvorsitzende, war sehr erfreut über die Unterstützung. Die Grünen, erzählt sie laut Köpfer, würden in Sachsen wachsenden Zulauf haben, worauf sich im Sommer drei grüne Ortsverbände im Vogtlandkreis gegründet haben, einer davon in Bad Elster. So komme das Geld direkt in Bad Elster zum Einsatz.