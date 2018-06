Schultypen werden nun doch getrennt unterrichtet

Eine innovative Idee wird nun doch nicht realisiert: An der Eugen-Bolz-Schule (EBS) sollte ab Start des Schuljahres 2012/13 am kommenden Montag ein neues Unterrichtskonzept starten. Die private Schule in katholischer Trägerschaft bot bisher neben der Grundschule auch einen Werkrealschulzug an. Im Frühjahr hatte der Träger, die Stiftung Katholische Freie Schulen, einen Antrag auf einen zusätzlichen Realschulzug beim Regierungspräsidium gestellt – für die Schule in Bad Waldsee und zugleich für weitere in Rottenburg und Reutlingen.

Das neue pädagogische Konzept sah eine integrative Unterrichtsform vor. Konkret heißt das: Weiterhin sollte es zwei fünfte Klassen an der EBS geben. Beide Klassen sollten sich sowohl aus Real- als auch aus Werkrealschülern zusammensetzen. Nur für einzelne Unterrichtsstunden – etwa Französisch oder Technik – sollten die Schüler dann je nach ihrem Schulprofil neu gemischt werden.

Das Regierungspräsidium Tübingen, dem der Antrag zur Prüfung vorlag, kämpfte mit dem integrativen Konzept. Gegenüber der SZ erklärte Stefan Meißner von der Abteilung Schule und Bildung des Regierungspräsidiums Tübingen den Grund dafür im April so: Für Privatschulen wie die EBS gilt eine Ersatzschulregelung. Heißt: Private Schulen dürfen mit Genehmigung des Kultusministeriums die Aufgaben von staatlichen Schulen übernehmen – sofern sie diese auch vergleichbar erfüllen. Doch im Bezug auf das integrative Konzept der EBS gab es schlicht keine Vergleichbarkeit.

Noch Ende Mai sagte EBS-Schulleiter Alexander Dorn: „Da wir durchgehend positive Signale aus Tübingen erhalten haben, sehen wir auch der weiteren Prüfung des integrativen Konzeptes gelassen entgegen. Wir haben mit offenen Karten gespielt und unser Vorhaben transparent gemacht. Wenn das Regierungspräsidium unser Konzept gesondert prüft und Änderungen einfordert, dann werden wir dem durch Nacharbeiten Rechnung tragen.“

Offensichtlich war das Konzept nicht durchsetzbar, denn „der Schulträger hat seinen Antrag auf den integrativen Ansatz zurückgezogen“, sagt Stefan Meißner auf SZ-Anfrage. „Die Frage war, wie viel Kooperation ist da möglich.“ Ein maßgebliches Kriterium: die geplante gemeinsame Orientierungsstufe für Werkreal- und Realschüler, die es an staatlichen Schulen nicht gibt.

Den beantragten, ab kommendem Schuljahr neuen Realschulzug zu genehmigen, sei für das Regierungspräsidium kein Problem gewesen, nachdem das integrative Konzept vom Tisch war. Nun gibt es also einen Werkreal- und einen Realschulzug, die getrennt geführt und unterrichtet werden. Stefan Meißner klingt versöhnlich: „Es ist erfreulich, dass man einen gemeinsamen Weg gefunden hat.“ Nun soll es an der EBS Kooperationen in einzelnen Unterrichtsbereichen der beiden Schularten geben. „Das ist möglich“, sagt Meißner, „denn das gibt es auch in Verbundschulen im staatlichen Bereich.“

Schulleiter Alexander Dorn war bis Redaktionsschluss für eine Stellungnahme nicht erreichbar.