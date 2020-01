Schulsiegerin im Lesewettbewerb gekürt

Alle sechsten Klassen sind dabei gewesen, als die Schulsiegerin des Vorlesewettbewerbs an der Realschule Bad Waldsee gewählt wurde. Aufmerksam folgten Schüler den Beiträgen ihrer Klassensieger, die im Rahmen des Deutschunterrichts bestimmt worden waren und nun gegeneinander antraten, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. Deutschlehrerin Kai-Kristin Lenich moderierte die Veranstaltung und führte durch den Vorlesewettbewerb.

Am Schluss fiel die Entscheidung knapp aus. Die Jury, bestehend aus Lisa Thomasch von der Stadtbücherei, die letztjährige Siegerin des Vorlesewettbewerbs, Jasmin Stark, Susanne Lorinser von der Stadtbuchhandlung, Konrektorin Diana Criste, Claudius Maier als Vertreter der Deutschfachschaft und Schulleiter Holger Kläger, kürten Sara Onet Klasse von der Klasse 6b zur Siegerin des Wettbewerbs. Sie wird die Schule beim Kreisentscheid am Mittwoch, 5. Februar, in der Buchhandlung Ravensbuch in Ravensburg vertreten.