Schulgarten gewinnt Förderpreis

Kein Fasnetsscherz war am 22. Februar die Übergabe des Förderpreises von 200 Euro der Bundesarbeitsgemeinschaft Schulgarten an die Döchtbühlschule. Die Klasse 4b hatte sich mit ihrer Lehrerin Marion Betz und der Schulgärtnerin Beate Weber um den Preis beworben und darf nun einen Teil des Preisgeldes für ihre Klassenkasse behalten. Was genau damit geschieht wusste die Klassenlehrerin noch nicht. Der Rest des Geldes wird im Garten für Pflanzen, Erde, Samen und Geräte investiert. Schon sind im Garten die ersten Frühblüher zu sehen. Bald kann die Gartenarbeit beginnen mit Umgraben, Beete einteilen, Ansäen, Steine setzen und bereits das erste Unkraut jäten. Überreicht wurde der Preis von Prof. Dr. Dorothee Benkowitz, von der PH Weingarten. Sie ist die Vorsitzende der „Bundesarbeitsgemeinschaft Schulgarten“, die den Preis auch gestiftet hat.