Schulgarten des SBBZ ausgezeichnet

Der Schulgarten des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums (SBBZ) in Bad Waldsee ist im Rahmen der Landesinitiative „Lernen für die Zukunft – Gärtnern macht Schule“ ausgezeichnet worden. Landwirtschaftsminister Peter Hauk und Kultusministerin Susanne Eisenmann gaben die insgesamt 136 ausgezeichneten Schulgärten am Freitag in Stuttgart bekannt. Als Dank für die Teilnahme sowie als Anregung für das weitere Engagement erhalten die Schulen einen Preis, geht aus der Pressemitteilung des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz hervor. Es handle sich um Geldpreise, die durch praktische Gartenwerkzeuge bis hin zu Hochbeeten ergänzt würden. Einsteigerschulen könnten an Workshops zur Gestaltung von Schulgärten teilnehmen. Zudem habe jede Schule Tipps von einer fachkundigen Bewertungskommission bekommen. „Schulgärten helfen dabei, Kindern und Jugendlichen einen Bezug zur Natur zu vermitteln und sie mit unseren natürlichen Lebensgrundlagen vertraut zu machen. Im Schulgarten pflanzen die Schüler ihre eigenen Pflanzen an und lernen wie viel Wissen, Mühe und Zeit notwendig sind, um sie zu pflegen und später auch zu ernten“, wird Eisenmann in der Mitteilung zitiert.