Schulentwicklung: Schulsport wird vorerst ausgeklammert

Über die Schulentwicklungsplanung am Bildungszentrum Döchtbühl mitsamt Erstellung einer Zielplanung hat sich der Gemeinderat Bad Waldsee in der Sitzung vor der Kommunalwahl befasst. Auch der Bereich Schulsport sollte überprüft werden, dessen Zielplanung wurde aber auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Nicht alle Räte waren damit einverstanden. Unmut gab es im Gremium darüber, dass nicht rechtzeitig zur Sitzung alle Unterlagen über das Angebot vorlagen.

Rund 1600 Schüler besuchen nach Angaben der Verwaltung die Schulen des Bildungszentrums Döchtbühl. Im Bereich des Gymnasiums werde durch die Umstellung von G8 auf G9 ab dem Schuljahr 2021/2022 wieder die volle Klassenstärke G9 erreicht sein und weitere Klassen- und Fachräume benötigt. Auch von den anderen Schularten würden fehlende Raumkapazitäten bemängelt. Eine „vollumfängliche Betrachtung des Raum- und Flächenbedarfs am Bildungszentrum“ sei daher sinnvoll. Auch die veränderte Pädagogik, das jeweilige Leitbild jeder Schule und mögliche Synergieeffekte sollen untersucht werden.

Mit der Konzeption beauftragt wurde die Firma Campus aus Reutlingen – unter Beteiligung von Gemeinderat, Schulleitern, Lehrern, dem Regierungspräsidium Tübingen und der Verwaltung soll der Schulentwicklungsprozess vorangetrieben werden. Immo Schulze von der Firma Campus war in der Sitzung anwesend und erläuterte die Vorgehensweise. So soll im ersten Schritt die Qualität der Räume und Gebäude untersucht werden unter Einbeziehung der Schülerzahlen und deren Entwicklung. Neben dem Raum- und Flächenbedarf gehe es laut Schulze auch um pädagogische Methoden. In Stufe zwei werde die Standortanalyse erarbeitet und Fragen erörtert, welches die besten Standorte für Mensa und Fachräume sein könnten. Im dritten Schritt werde eine Machbarkeitsstudie erstellt und am Ende stehe dann eine Masterplanung. Das gleiche Prozedere werde für den Bereich Sport angewandt.

Kritik wegen fehlender Sitzungsunterlagen

Lob gab es aus dem Gremium dafür, dass das Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) eingebunden wurde, was ursprünglich nicht vorgesehen war. Heftige Kritik erntete die Verwaltung jedoch dafür, dass den Räten das Honorarangebot der Firma Campus nicht vorlag und auch nicht sofort als Tischvorlage ausgeteilt wurde, sondern erst im späteren Verlauf der Diskussion. Das gleiche galt für den modifizierten Beschlussvorschlag, den die Räte erst spät zu sehen bekamen. „Das geht so nicht, da muss man eine Tischvorlage machen oder eine E-Mail schicken“, empörte sich Bernhard Schultes (FW) mehrmals. Auch Edmund Gresser (CDU) und Lucia Vogel (GAL) beklagten sich. „Ich fühle mich außer Stande, hier gleichzeitig den Informationen und der Diskussion zu folgen und parallel die Unterlagen durchzugehen, um dann abzustimmen“, kritisierte Vogel. Die für den Schulbereich zuständige Fachbereichsleiterin Gerlinde Buemann begründete es damit, dass das konkrete Angebot erst am Tag der Sitzung vorgelegen habe.

Weitere kritische Nachfragen ergaben sich als klar wurde, dass die Schulentwicklungsplanung im ersten 72 000 Euro kostet und die zudem angestrebte Zielplanung zur Schulsportstättenentwicklung weitere 55 000 Euro. Maximilian Klingele (CDU) fragte nach dem Zeitplan, woraufhin erläutert wurde, das Stufe eins voraussichtlich im Frühjahr 2020 abgeschlossen sein könnte. Bernadette Behr (FW) pochte darauf, sowohl Lehrer als auch Schulleitungen mit einzubinden und ebenso die Jugendmusikschule und die Kinder- und Jugendakademie. Lucia Vogel (GAL) bemängelte, dass Gelder, die für die eigentlich für die Kindergärten vorgesehen waren, für den Schulentwicklungsplan eingesetzt würden und Rita König (SPD) zeigte Unverständnis dafür, dass unlängst das Flachdach am Gymnasium für 300 000 Euro saniert wurde und nun über neue die Schulsanierung gesprochen werde.

Infos zu Hallenkapazitäten nach der Sommerpause

Edmund Gresser stellte den Antrag, die Schulentwicklungsplanung für 72 000 Euro anzugehen und den Bereich Sport zu verschieben. Simone Martin (CDU) verstand nicht, warum das Sportstättenkonzept ausgegliedert werden sollte, schließlich gehöre Schulsport ebenso zum Bildungsplan wie Mathe, Englisch oder Deutsch. Das sah auch Bürgermeister Roland Weinschenk so: „Schulsport sei Teil des Unterrichts und eine Pflichtaufgabe der Kommune.“ Auf Nachfrage von Hubert Leißle („Ich brauche keine Studie um zu wissen, dass ein großer Hallenbedarf besteht“), wann eine größere Hallenkapazität zur Verfügung stehe, sagte Weinschenk, das nach der Sommerpause ein Konzept zur Entscheidung vorgelegt werde.

Letztlich stimmte das Gremium der Zielplanung zur Schulentwicklung aller Schulen des Bildungszentrums Döchtbühl (Stufe eins) für 72 000 Euro zu. Die Zielplanung zur Schulsportstättenentwicklung wurde aus dem Beschluss entfernt. Das Gremium genehmigte für Schulentwicklungsprozess überplanmäßige Ausgaben im Haushalt 2019, die eigentlich für den Bereich Kindergartenförderung gedacht waren.